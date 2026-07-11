Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει στα Ιωάννινα το «A Paris tous les deux» με τη Φανί Αρντάν

Διεθνές πολιτιστικό γεγονός στα Ιωάννινα την Κυριακή 19 Ιουλίου: κινηματογραφική όπερα, ζωντανή μουσική και ελεύθερη είσοδος στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής».

Διεθνές θέαμα στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής»

Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 20:00 τα Ιωάννινα θα φιλοξενήσουν μια παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που συνδυάζει κινηματογραφικά στοιχεία με λυρική μουσική. Η παραγωγή «A Paris tous les deux» θα παρουσιαστεί στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία) και περιλαμβάνει συμμετοχή της διεθνούς φήμης Γαλλίδας ηθοποιού Φανί Αρντάν ως special guest.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα» και αποτελεί συμπαραγωγή με το ιστορικό Théâtre du Châtelet του Παρισιού. Πρόκειται για μια πρωτότυπη σύζευξη κινηματογράφου και όπερας, όπου βωβό σπονδυλωτό φιλμ συνοδεύεται ζωντανά από μουσική που αντλεί αποσπάσματα από έργα σημαντικών συνθετών.

Σύνθεση της παραγωγής και καλλιτεχνική ομάδα

Την ιδέα, το σενάριο και την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Βασίλης Λούρας, ενώ στη σκηνοθεσία της ταινίας συμμετέχει και ο Μιχάλης Ασθενίδης. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Στέλλας Αγγελέτου, με χορογραφία και κινησιολογία από τον Γιώργο Μάτσκαρη. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι λυρικοί καλλιτέχνες Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και Μάνος Κοκκώνης, με τον Χρήστο Σακελλαρίδη στο πιάνο.

Πρόσβαση και συνεργασίες

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τα δελτία εισόδου θα διανεμηθούν στον χώρο με σειρά προτεραιότητας την ημέρα της εκδήλωσης. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Ως μέγας δωρητής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αναφέρεται το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ημερομηνία: 19/07

Ώρα: 20:00

Χώρος: Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία)

Είσοδος: ελεύθερη (δελτία με σειρά προτεραιότητας)

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η παρουσία μιας διεθνούς προσωπικότητας όπως η Φανί Αρντάν σε παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής δίνει ιδιαίτερη ώθηση στη σκηνή των Ιωαννίνων. Πέρα από την καλλιτεχνική αξία, η παράσταση ενισχύει την πολιτιστική προβολή της πόλης, προσελκύει ευρύτερο κοινό και δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς. Για τους κατοίκους της περιοχής αποτελεί επίσης μια προσιτή ευκαιρία επαφής με διεθνείς μορφές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στοιχείο Πληροφορία Παραγωγή Εθνική Λυρική Σκηνή / Théâtre du Châtelet Ειδικότητα Κινηματογραφικό «όπερα-παστίτσιο» με ζωντανή μουσική Ειδικό guest Φανί Αρντάν

Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσέλθουν την ημέρα της εκδήλωσης συνιστάται να φτάσουν νωρίτερα λόγω περιορισμένων δελτίων εισόδου. Η διοργάνωση αναμένεται να είναι από τις σημαντικές πολιτιστικές στιγμές του καλοκαιριού στην πόλη.