Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Ανδρέα Πετρόπουλο για τη νέα σεζόν

Η Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ενισχύει το ρόστερ με τον 32χρονο γκαρντ-φόργουορντ, που έρχεται από τον Κολοσσό Ρόδου και έχει εκτεταμένη εμπειρία στη GBL.

Ενίσχυση στο ρόστερ με έμπειρο παίκτη

Η διοίκηση της Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Πετρόπουλου, ο οποίος εντάσσεται στην ανδρική ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 32χρονος αθλητής, που αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ και έχει ύψος 1,96 μ., μετακομίζει στη Θεσσαλία μετά από τρία χρόνια παρουσίας στον Κολοσσό Ρόδου.

Στην ανακοίνωση του συλλόγου επισημαίνεται ότι ο Πετρόπουλος διαθέτει «πλούσια εμπειρία» στο πρωτάθλημα της GBL, έχοντας συμμετάσχει αδιάλειπτα τις τελευταίες έξι σεζόν στην ανώτερη κατηγορία. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ομάδας και στην παροχή περισσότερων επιλογών για τον προπονητή, ειδικά στις θέσεις ψηλού γκαρντ και κοντού φόργουορντ.

«Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα στον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».

Η πορεία του παίκτη στο ελληνικό μπάσκετ περιλαμβάνει παρουσία σε Α2 και Α1: ξεκίνησε το 2013 με το Παγκράτι στην Α2, έκανε πρώτη εμφάνιση στην Α1 το 2014 με τον Πανιώνιο και στη συνέχεια πέρασε από ομάδες όπως η Δόξα Λευκάδας, η Καστοριά και ο Ολυμπιακός Β'. Επέστρεψε στη GBL το 2020 με τον Ιωνικό Νίκαιας και αγωνίστηκε επίσης στην ΑΕΚ, με την οποία έφτασε το 2023 στους «8» του BCL. Την τελευταία τριετία ήταν μέλος του Κολοσσού Ρόδου.

Στοιχείο Τιμή Ηλικία 32 ετών Ύψος 1,96 μ. Θέση Γκαρντ / Φόργουορντ Τελευταία ομάδα Κολοσσός Ρόδου

Στη φετινή σεζόν με τα χρώματα του Κολοσσού είχε συμμετοχή σε 26 αγώνες, με μέσο όρο περίπου 18 λεπτά και 4,7 πόντους ανά παιχνίδι. Επιπλέον, είναι μέλος της εθνικής ομάδας ανδρών 3x3 και θα λάβει μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις το φετινό καλοκαίρι, γεγονός που διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική του δραστηριότητα και την ετοιμότητα του ενόψει της νέας περιόδου.

Για τους φιλάθλους της Καρδίτσας, η προσθήκη σηματοδοτεί προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας με παίκτη που συνδυάζει εμπειρία στη GBL και ευελιξία στις θέσεις. Η διοίκηση ευχήθηκε δημόσια στον παίκτη «υγεία, δύναμη και επιτυχίες», ενώ η παρουσία του στο ρόστερ αναμένεται να αυξήσει τις προσδοκίες για ανταγωνιστική εικόνα στην έδρα και εκτός.

Η μεταγραφή θεωρείται σημαντική για το βάθος του ρόστερ.

Ο Πετρόπουλος φέρνει εμπειρία από την Α1 και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η συμμετοχή του στην εθνική 3x3 δείχνει διατήρηση αγωνιστικού ρυθμού.

Η ομάδα και οι φίλαθλοι περιμένουν πλέον την οριστική ενσωμάτωση του παίκτη στις προπονήσεις και την εξέλιξη της προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν, όταν και θα διαφανεί η πραγματική συνεισφορά του στο γήπεδο.