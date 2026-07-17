Η Μυτιλήνη γεύτηκε παράδοση και νόστο στο 7ο Lesvos Food Fest

Το 7ο Φεστιβάλ Λεσβιακής Γαστρονομίας ολοκληρώθηκε με εκδηλώσεις σε Αγία Παρασκευή, Μόλυβο και Σίγρι, αναδεικνύοντας παραδοσιακά προϊόντα και τοπικές γεύσεις.

Ένα γαστρονομικό ταξίδι που τόνωσε την τοπική ταυτότητα

Ολοκληρώθηκε το 7ο Φεστιβάλ Λεσβιακής Γαστρονομίας (Lesvos Food Fest 2026), μια τετραήμερη διοργάνωση που έφερε κοντά ντόπιους και επισκέπτες γύρω από τις παραδοσιακές γεύσεις της Λέσβου. Θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν το «Νόστιμον Ήμαρ», ιδέα που συνέδεσε την έννοια της επιστροφής στην πατρίδα με τις μνήμες από τις κουζίνες των γιαγιάδων και τους τοπικούς γευστικούς χαρακτήρες.

Η εκδήλωση διαρθρώθηκε σε τέσσερις σταθμούς του νησιού, με επίκεντρο τη διάθεση προβολής των ποιοτικών προϊόντων και της γαστρονομικής παράδοσης της περιοχής. Η καρδιά της διοργάνωσης χτύπησε στην Αγία Παρασκευή, όπου στον αύλειο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου παρουσιάστηκε ένα ολιγοθεατρικό και γαστρονομικό δρώμενο που συνέδεσε την πολίτικη κουζίνα με την τοπική παράδοση.

«Νόστιμον Ήμαρ» — η σκέψη της επιστροφής και της θαλπωρής μέσα από τα αρώματα της κουζίνας.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Χριστόδουλου Χατζηιωάννου, συνδύασε χορογραφίες του Παναγιώτη Κουρλή με γεύσεις που επιμελήθηκαν οι σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου και Ελπίδα Κουμαρέλα, σε συνεργασία με τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Αγίας Παρασκευής «Η Σελάδα». Τέτοιου είδους συνέργειες ανέδειξαν τον ρόλο των τοπικών συνεταιρισμών στην ανάδειξη προϊόντων και στην προσέλκυση κοινού.

Η συνέχεια δόθηκε στον Μόλυβο, όπου τοπικοί επαγγελματίες εστίασης και πολιτιστικοί φορείς ετοίμασαν μια ρετρό βραδιά που συνδύασε παλιές καλοκαιρινές συνταγές με σύγχρονα στοιχεία street food. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Δεσμός» ζωντάνεψαν οι ήχοι και οι γεύσεις της δεκαετίας του '70, ενώ στο χώρο υπήρξε ενεργή παρουσία τοπικών συνεταιρισμών και παραγωγών που προσέφεραν παραδοσιακά εδέσματα.

Συμμετέχοντες και προσφερόμενες γεύσεις στον Μόλυβο περιελάμβαναν παρασκευές όπως Καπιράδα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάπης, παραδοσιακά πιάτα από την ΑΜΚΕ Visit Agiasos, γκιουζλεμέδες σάτζι από τον σεφ Κωστή Κωστάκη, κεφτεδάκια από την Ελπίδα Κουμαρέλα, καθώς και ψάρι πλακί σε ψωμάκι από τον Βαγγέλη Χαλβατζή. Το γλυκό κλείσιμο προσέφεραν οι λουκουμάδες Μανταμάδου.

Το φεστιβάλ συνεχίστηκε στο δυτικό τμήμα του νησιού, στο Σίγρι, όπου η σύνδεση γαστρονομίας και φυσικού περιβάλλοντος αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο, υπογραμμίζοντας και την προτεραιότητα σε βιώσιμες πρακτικές τουρισμού.

Στόχος : ανάδειξη τοπικών προϊόντων και παράδοσης.

: ανάδειξη τοπικών προϊόντων και παράδοσης. Φορείς : σεφ, συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι.

: σεφ, συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι. Αποτέλεσμα: συνάντηση παράδοσης με σύγχρονες γεύσεις και προώθηση τοπικού τουρισμού.

Η διοργάνωση, με τις παράλληλες δράσεις σε διαφορετικά σημεία του νησιού, ενίσχυσε την τοπική οικονομία και τις συνεργασίες ανάμεσα σε παραγωγούς, εστιατόρες και συλλόγους. Η προβολή παραδοσιακών συνταγών σε σύγχρονο πλαίσιο και η εμπλοκή των συνεταιρισμών δείχνουν την κατεύθυνση ανάδειξης προϊόντων και εμπειριών που μπορούν να στηρίξουν τη γαστρονομική ταυτότητα της Μυτιλήνης και της Λέσβου ευρύτερα.