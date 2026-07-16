Αντιπαράθεση στη Λέσβο για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων και τις ευθύνες της Ε.Ε.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις στη Λέσβο, η αντιπαράθεση για το αν θα γινόταν εμβολιασμός του ζωικού κεφαλαίου αποκρυσταλλώνει διαφωνίες για τις αιτίες, τις ευθύνες και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Ένταση γύρω από την επιλογή να μην γίνει μαζικός εμβολιασμός

Στη Λέσβο επανέρχεται η συζήτηση για τον μη μαζικό εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, μετά από δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών που έλαβαν χώρα σε πρόσφατες επισκέψεις στο νησί. Οι δηλώσεις συνδέουν την επιλογή αυτή με ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας, ελέγχου του ζωικού κεφαλαίου και οικονομικών συμφερόντων εξαγωγών. Το θέμα έχει άμεσες συνέπειες για τους κτηνοτρόφους και την τοπική παραγωγή.

Από τη μία πλευρά, σε ομιλία στη Λέσβο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι αν γινόταν εκτεταμένος εμβολιασμός, θα υπήρχε υποχρέωση καταγραφής των αιγοπροβάτων σε πανελλαδική κλίμακα, με αποτέλεσμα «να έσκαγε το απόστημα». Η φράση αυτή, που αναφέρθηκε στο πλαίσιο της κριτικής για το διαχειριστικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις για το πώς συνδέεται το ζήτημα του εμβολιασμού με διοικητικές και οικονομικές επιπτώσεις.

«Δεν προχώρησαν στον εμβολιασμό γιατί αν προχωρούσαν, τότε θα ήταν υποχρεωμένοι από την ΕΕ να καταγράψουν τον αριθμό των αιγοπροβάτων... Και αν αυτό γινότανε, τότε θα έσκαγε το απόστημα»

Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ στην τοποθέτησή του στη Λέσβο κατηγορεί την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τοποθετούν τα κριτήρια των αποφάσεών τους υπέρ της προστασίας της κερδοφορίας μεγάλων εξαγωγικών συμφερόντων παρά υπέρ της υγείας των κοπαδιών και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Η σύγκριση με το παρελθόν, όταν τη δεκαετία του 1990 εφαρμόστηκε εμβολιασμός σε συνθήκες έκτακτης ζωονόσου, γίνεται για να υπογραμμίσει ότι η σημερινή στάση δεν είναι αναγκαστικά ιατρικά αιτιολογημένη αλλά έχει και οικονομικές διαστάσεις.

Τοπικές συνέπειες και ανησυχίες

Για τους παραγωγούς της Λέσβου το ζήτημα δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων αλλά και την αγροτική οικονομία: οι αποφάσεις για εμβολιασμούς και οι τυχόν καταγραφές επηρεάζουν την εμπορία, τις εξαγωγές και τη φημισμένη παραγωγή φέτας που συμμετέχει στις εξαγωγές. Υπάρχει ανησυχία ότι μια ανεπαρκής διαχείριση θα επιβαρύνει μικρούς κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα σε περίοδο όπου οι αγορές και οι κανόνες της Ε.Ε. παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Διαφάνεια : Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου θα έφερνε αποκαλύψεις για λάθη ή παρατυπίες.

: Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου θα έφερνε αποκαλύψεις για λάθη ή παρατυπίες. Υγεία κοπαδιών : Η απόφαση να μην επιτραπεί ευρεία εμβολιαστική δράση εγείρει φόβους για επανεμφάνιση ζωονόσων.

: Η απόφαση να μην επιτραπεί ευρεία εμβολιαστική δράση εγείρει φόβους για επανεμφάνιση ζωονόσων. Οικονομικός κίνδυνος: Η προστασία εξαγώγιμων συμφερόντων τίθεται από ορισμένα πολιτικά σχήματα ως ανασταλτικός παράγοντας για τις αποφάσεις δημόσιας υγείας.

Στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Λέσβου ζητούνται επεξηγήσεις για το πλαίσιο αποφάσεων και οι κτηνοτρόφοι περιμένουν σαφείς κατευθύνσεις για την προστασία των κοπαδιών και την εξασφάλιση του εισοδήματός τους. Όσο οι δημόσιες τοποθετήσεις συνεχίζονται, οι εντάσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης, με διαφάνεια στους ελέγχους και υποστήριξη των τοπικών παραγωγών.

Ημερομηνία Συμβάν Ομιλητής 13/7/2026 Ομιλία με αναφορά σε μη εμβολιασμό και καταγραφή Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης 22/4/2026 Τοποθέτηση για «υγειονομική ομηρία» και ευθύνες ΕΕ ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Η τοπική κοινότητα αναμένει να ξεκαθαριστούν τα επιστημονικά κριτήρια και οι διοικητικές διαδικασίες που οδήγησαν στις αποφάσεις, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η υγεία των ζώων όσο και το εισόδημα των κτηνοτρόφων της Λέσβου.