Χαλαρώνουν περιορισμοί για γαλακτοκομικά από Λέσβο με αυστηρούς όρους βιοασφάλειας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε νέα επικαιροποίηση των κανόνων διακίνησης προϊόντων από τη Λέσβο, επιτρέποντας εξαγωγή ορισμένων τυροκομικών υπό προϋποθέσεις και με έλεγχο ιχνηλασιμότητας.

Νέα ρύθμιση για τη διακίνηση γαλακτοκομικών

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε τρίτη επικαιροποίηση του Οδηγού Βιοασφάλειας που αφορά τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο, διατηρώντας παράλληλα αυστηρές προϋποθέσεις λόγω του κύματος του αφθώδους πυρετού. Η αλλαγή στο πλαίσιο αποσκοπεί στη στήριξη των τοπικών τυροκομείων και στην επανεκκίνηση μέρους της εμπορικής δραστηριότητας με ασφαλείς όρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση του κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και με γνώμονα τη μείωση των θετικών περιστατικών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και την τήρηση των μέτρων από τις παραγωγικές μονάδες.

Τι επιτρέπεται πλέον

Εξαγωγή βουτύρου, κρέμας γάλακτος και μυζήθρας από την απαγορευμένη ζώνη μόνο για περαιτέρω μεταποίηση σε επιχειρήσεις τροφίμων, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

σε επιχειρήσεις τροφίμων, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Διακίνηση με απευθείας μεταφορά ή μέσω εμπόρων, πάντα με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης που θα αναφέρει τον τελικό προορισμό των προϊόντων.

που θα αναφέρει τον τελικό προορισμό των προϊόντων. Διάθεση ώριμων τυριών που παράχθηκαν πριν τις 15 Μαΐου 2026 σε εγκαταστάσεις με ανοικτού τύπου παστερίωσης και μέθοδο LTLT στους 63°C για 30 λεπτά .

σε εγκαταστάσεις με ανοικτού τύπου παστερίωσης και μέθοδο στους . Μεταφορά αποθηκευμένων ώριμων τυριών εκτός νησιού για ανασυσκευασία, εφόσον αυτά παραμείνουν εκτός Λέσβου για τουλάχιστον έναν μήνα, με διαχωρισμό παρτίδων και καθαρισμό-απολύμανση.

Οι διαδικασίες ανασυσκευασίας θα τελούν υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ, ενώ θα εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες ιχνηλασιμότητας, απολύμανσης οχημάτων, περιεκτών και εξωτερικών συσκευασιών. Ο Οδηγός επισημαίνει ότι οι υπόλοιποι κανόνες βιοασφάλειας συνεχίζουν να ισχύουν.

Τοπικές συνέπειες και λειτουργικά ζητήματα

Η χαλάρωση ανοίγει δυνατότητες ανάσχεσης οικονομικών απωλειών για πολλούς τυροκομικούς και εμπόρους στο νησί, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις σε οργανωτική και διοικητική υποδομή. Η ανάγκη για αδιάσειστα αρχεία παραγωγής, τεκμηρίωση ημερομηνιών και συμμόρφωση με μέτρα απολύμανσης μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος και εργασίες για μικρές μονάδες.

Επιτρεπόμενο προϊόν Όρος / Προϋπόθεση Βούτυρο, κρέμα γάλακτος, μυζήθρα Μόνο για περαιτέρω μεταποίηση & υπεύθυνη δήλωση τελικού προορισμού Ώριμα τυριά (πρ. 15/5/2026) Παράγωγη πριν 15/5/2026, παστερίωση LTLT 63°C 30 λεπτά Ανασυσκευασία εκτός Λέσβου Αποθήκευση εκτός νησιού ≥1 μήνα, επιτήρηση ΕΦΕΤ, διαχωρισμός παρτίδων

Για τους καταναλωτές, η νέα ρύθμιση σημαίνει ενδεχόμενη αύξηση της διαθεσιμότητας ορισμένων προϊόντων τοπικής παραγωγής στα ράφια, πάντα υπό τον όρο ότι οι προμηθευτές τηρούν τα νέα πρωτόκολλα ιχνηλασιμότητας και βιοασφάλειας.

Το επόμενο διάστημα οι τοπικοί παραγωγοί πρέπει να εναρμονίσουν τα συστήματα καταγραφής και τις διαδικασίες καθαρισμού ώστε να επωφεληθούν από τη χαλάρωση χωρίς να διακυβεύσουν τη δημόσια υγεία ή την εξαγωγική δυνατότητα των προϊόντων τους. Η εποπτεία από ΕΦΕΤ και οι έλεγχοι των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα κρίνουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου.