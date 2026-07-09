Το αρματαγωγό «Λέσβος» παραμένει ξεχασμένο 52 χρόνια μετά τις επιχειρήσεις του 1974

Το αρματαγωγό «Λέσβος» (L 172) και οι άνδρες του, που έδρασαν το καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο, δεν έχουν λάβει έκτοτε την αναγνώριση ή τις τιμές που δικαιούνται. Παροπλίστηκε το 1990· σήμερα σαπίζει χωρίς δημόσια ανάδειξη της ιστορικής του προσφοράς.

Παράδοση υπηρεσίας και εγκατάλειψη

Το αρματαγωγό «Λέσβος» (L 172), ένα σκάφος που εντάχθηκε στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το 1960 μετά από παραχώρηση, παραμένει σύμβολο μιας εποχής που έχει μπει στη σκιά των ευρύτερων ιστορικών εξελίξεων. Το πλοίο αναδείχθηκε σημαντικό για τις επιχειρήσεις του Ιουλίου του 1974, όταν επιχειρούσε στην Κύπρο μεταφέροντας δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ. Παροπλίστηκε το 1990 και έκτοτε, όπως επισημαίνεται, έχει αφεθεί στην φθορά του χρόνου και της σκουριάς.

Η ανάδειξη αυτής της ιστορίας εγείρει δύο βασικά ερωτήματα για την τοπική κοινωνία: την αναγνώριση του προσωπικού που υπηρέτησε στο πλοίο και την αξιοποίηση ή διατήρηση του ίχνους αυτού της ναυτικής παρουσίας ως κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Στο κείμενο που δημοσιεύεται καταγράφεται επίσης ότι ο τότε κυβερνήτης, ο Λευτέρης Χανδρινός, έφυγε από τη ζωή «χωρίς να τιμηθεί» για την υπηρεσία του.

Ιστορικά στοιχεία και τοπικός αντίκτυπος

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το αρματαγωγό απέπλευσε από τις Κεχριές τη νύχτα της 13ης Ιουλίου 1974, σε αποστολή αντικατάστασης προσωπικού στην περιοχή της Αμμοχώστου. Η αναχώρηση είχε ήδη καθυστερήσει κατά 24 ώρες. Τα γεγονότα του 1974 έχουν στη συλλογική μνήμη συνδεθεί με την τραγική έκβαση στην Κύπρο, γεγονός που συχνά επισκιάζει επιμέρους στρατιωτικές πράξεις και τους ανθρώπους που τις εκτέλεσαν.

Για τους κατοίκους της Λέσβου, το ζήτημα δεν είναι μόνο ιστορικής φύσης αλλά αφορά και πρακτικές επιλογές: τι μπορεί να γίνει με τα ναυτικά «μνημεία» που συνδέονται με το νησί, πώς θα τιμηθούν όσοι υπηρετούσαν και ποιος φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης ή τεκμηρίωσης.

Διαστάσεις που αξίζει να διερευνηθούν

Καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας του αρματαγωγού και των επιχειρήσεών του το 1974.

Ενδεχόμενη τοπική πρωτοβουλία για μνημόσυνο ή έκθεση αφιερωμένη στο πλοίο και στο πλήρωμά του.

Αναζήτηση ευθυνών και αρμοδιοτήτων για την τύχη του πλοίου και την πιθανή διάσωσή του ως ιστορικού τεκμηρίου.

Η διαχείριση αυτού του αρχείου της τοπικής ναυτικής ιστορίας απαιτεί συντονισμό μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, ναυτικών συλλόγων και τοπικών φορέων. Η απουσία ξεκάθαρων πρωτοβουλιών αφήνει τα μνημεία της εποχής σε κατάσταση παραμέλησης, με κίνδυνο απώλειας πολύτιμων ντοκουμέντων και προφορικών μαρτυριών.

Στοιχείο Έτος / Σημείωση Ένταξη στο ελληνικό ναυτικό 1960 Επιχείρηση στην Κύπρο Ιούλιος 1974 (απόπλους 13/7 από Κεχριές) Παροπλισμός 1990

Η τοπική κοινωνία της Λέσβου έχει κάθε λόγο να ζητήσει σαφή ενημέρωση για το πώς καταγράφονται και τιμώνται περιστατικά όπου το όνομα του νησιού συνδέεται με ιστορικές πράξεις. Η ανάδειξη της ιστορίας του αρματαγωγού δεν αντιπαρατίθεται με την κριτική απέναντι στα μείζονα γεγονότα του 1974· αντίθετα, συμβάλλει στην πληρέστερη καταγραφή των γεγονότων και στην αναγνώριση του προσωπικού που υπηρέτησε σε δύσκολες συνθήκες.

Στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να προκύψουν πρωτοβουλίες από τοπικούς πολιτιστικούς και ναυτικούς φορείς για την τεκμηρίωση και την ανάδειξη του θέματος. Η δημόσια συζήτηση θα καθορίσει αν το αρματαγωγό «Λέσβος» θα μείνει ένα ξεχασμένο κομμάτι υλικής κληρονομιάς ή θα ενταχθεί στο πλαίσιο της τοπικής ιστορικής μνήμης με τον τρόπο που αρμόζει.