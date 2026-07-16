Καλλονή: προβλήματα απουσιών και αποστολή για το ματς Κυπέλλου στα Χανιά

Η ομάδα της Καλλονής ταξίδεψε στα Χανιά για το παιχνίδι του Κυπέλλου, ωστόσο θα στερηθεί σημαντικών παικτών λόγω τραυματισμών και καρτών. Ανακοινώθηκε η αποστολή και η αλλαγή ώρας διεξαγωγής του αγώνα.

Τα δεδομένα πριν από την αναμέτρηση

Η Καλλονή βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης στα Χανιά ενόψει της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδος. Το ματς, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 15:00, τελικώς θα διεξαχθεί στις 17:15. Η αλλαγή της ώρας αφορά το τελικό πρόγραμμα του αγώνα και έχει άμεση σημασία για όσους θα ταξιδέψουν ή θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά.

Η ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τρείς ποδοσφαιριστές που προκάλεσαν ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο: λόγω τραυματισμών δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Γιορέντε και Βαλιός, ενώ ο Κειτά και ο Ελλακόπουλος θα εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής εξαιτίας της κόκκινης κάρτας στο προηγούμενο ματς με τον Ατρόμητο.

«Δεν θα αγωνιστούν οι Γιορέντε και Βαλιός λόγω τραυματισμού και οι Κειτά, Ελλακόπουλος που θα εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής»

Η ανακοίνωση της αποστολής καταγράφει τους ποδοσφαιριστές που ταξίδεψαν με την ομάδα και αντικατοπτρίζει τις επιλογές του προπονητικού τιμ δεδομένων των περιορισμών στους διαθέσιμους παίκτες.

Τοποθεσία αναχώρησης: Καλλονή προς Χανιά (αναχώρηση το πρωί της Τρίτης)

Καλλονή προς Χανιά (αναχώρηση το πρωί της Τρίτης) Νέα ώρα αγώνα: 17:15 αντί 15:00

17:15 αντί 15:00 Απουσίες: Γιορέντε, Βαλιός (τραυματισμοί)· Κειτά, Ελλακόπουλος (εκτίση ποινής)

Αποστολή Δαύκο Μαλλής Τσαμπούρης Σπυρόπουλος Ευαγγελιδάκης Ούκας Αναστασιάδης Κρολ Καλτσάς Γιουκαρής Χατζηδημητρίου Γεωργίου Μπαργκάν Μανούσος Ξύδας Χιντασέλι Μάρκοβιτς Μπουρού

Η σύνθεση της αποστολής περιλαμβάνει παίκτες από διάφορες γραμμές, δίνοντας τη δυνατότητα στο τεχνικό τιμ να διαμορφώσει πλάνο παρά τις απουσίες. Οι κάτοικοι της Καλλονής που θα ακολουθήσουν την ομάδα ή θα παρακολουθήσουν τηλεοπτικά την αναμέτρηση πρέπει να λάβουν υπόψη την τροποποίηση της ώρας.

Το αποτέλεσμα και η εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι του Κυπέλλου θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την συνέχεια του θεσμού για την Καλλονή. Η διαχείριση των τραυματισμών και η αποκατάσταση των τιμωρημένων θα είναι βασικά ζητήματα στις επόμενες ημέρες για τον σύλλογο.