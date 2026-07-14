Απαλλαχθούν περιορισμοί: Επιτρέπεται η διάθεση ώριμων τυριών και συγκεκριμένων γαλακτοκομικών στη Λέσβο

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής επιτρέπει την κυκλοφορία βουτύρου, κρέμας, μυζήθρας και ώριμων τυριών υπό συγκεκριμένους όρους, μετά τη μείωση των θετικών κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Ανακούφιση για μικρά τυροκομεία και κτηνοτρόφους

Μετά τη σταδιακή μείωση των θετικών κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την αξιολόγηση κινδύνων από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, δίνεται πλέον το πράσινο φως για την κυκλοφορία ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η απόφαση αφορά κυρίως προϊόντα που προορίζονται είτε για περαιτέρω μεταποίηση είτε για λιανική πώληση υπό προϋποθέσεις βιοασφάλειας.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η διάθεση:

Βούτυρο , κρέμα γάλακτος και μυζήθρα — μόνο προς εγκαταστάσεις για περαιτέρω μεταποίηση.

, και — μόνο προς εγκαταστάσεις για περαιτέρω μεταποίηση. Ώριμα τυριά που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με ανοικτού τύπου συστήματα παστερίωσης με μέθοδο LTLT (63°C για 30 λεπτά) πριν την ισχύ του Κανονισμού 2016/322 (πριν την 15η Μαΐου 2026) — για λιανική πώληση ή προς μεταποίηση.

που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με ανοικτού τύπου συστήματα παστερίωσης με μέθοδο LTLT (63°C για 30 λεπτά) πριν την ισχύ του Κανονισμού 2016/322 (πριν την 15η Μαΐου 2026) — για λιανική πώληση ή προς μεταποίηση. Μετακινήσεις αποθηκευμένων ώριμων τυριών εντός ή εκτός Λέσβου επιτρέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από τουλάχιστον ένα μήνα αποθήκευση εκτός Λέσβου σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για συσκευασία.

Η απόφαση προϋποθέτει τη συμμόρφωση των μονάδων μεταποίησης με τα μέτρα βιοασφάλειας και την υποβολή σχετικών δηλώσεων για τον τελικό προορισμό των προϊόντων, όταν αυτά διακινούνται μέσω εμπόρων σε εγκαταστάσεις αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή σε επιχειρήσεις παραγωγής σύνθετων τροφίμων.

Για τους τοπικούς τυροκόμους, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ανακούφιση: δίνει τη δυνατότητα σε μικρές παραδοσιακές μονάδες να επεκτείνουν τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες δημόσιας υγείας. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη συναλλαγών με εμπόρους και εγκαταστάσεις εκτός νησιού, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η σφράγιση ή απελευθέρωση συγκεκριμένων προϊόντων συνδέεται άμεσα με την τήρηση των προδιαγραφών παστερίωσης και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η προσεκτική εφαρμογή των μέτρων θεωρείται καθοριστική ώστε να αποφευχθεί νέα εξάπλωση και να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές

Με βάση τις ανακοινώσεις, οι επαγγελματίες του τομέα οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα:

Να διασφαλίζουν ότι οι παστεριωμένες πρακτικές στις μονάδες τους αντιστοιχούν στις αναφερόμενες μεθόδους.

Να συμπληρώνουν υπεύθυνες δηλώσεις για τον τελικό προορισμό όταν διακινούνται προϊόντα μέσω εμπόρων.

Να ακολουθούν τις οδηγίες αποθήκευσης και μεταφοράς για προϊόντα που εξάγονται ή συσκευάζονται εκτός Λέσβου.

Προϊόν Επιτρεπόμενη διακίνηση Βούτυρο, κρέμα, μυζήθρα Μόνο προς εγκαταστάσεις για περαιτέρω μεταποίηση Ώριμα τυριά (LTLT πριν 15/5/2026) Λιανική πώληση ή μεταποίηση Αποθηκευμένα ώριμα τυριά Κίνηση μετά από ≥1 μήνα αποθήκευση εκτός Λέσβου, σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις

Η εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθείται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των προϊόντων. Για τους κατοίκους της Λέσβου, η απόφαση σηματοδοτεί ένα βήμα προς την οικονομική ανάσα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την ανάγκη συνεχιζόμενης επαγρύπνησης από τους παραγωγούς και τις αρχές.

Πηγές των σχετικών ανακοινώσεων περιλαμβάνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης και δελτία των κτηνιατρικών αρχών.