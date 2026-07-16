Καλλονή: η 31χρονη Μελίνα Κάππη στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή εκπομπή

Η Μελίνα Κάππη, 31 ετών, μοντέλο και δημοσιογράφος με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντάσσεται στην πρωινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star και θα εμφανίζεται καθημερινά παρουσιάζοντας θέματα της εκπομπής.

Νέα προσθήκη στο πρωινό: ποια είναι η Μελίνα Κάππη

Η ομάδα της Ζήνας Κουτσελίνη ανανεώνεται για την επόμενη σεζόν και ανάμεσα στις προσθήκες ξεχωρίζει η Μελίνα Κάππη, μια 31χρονη παρουσία που συνδυάζει το χώρο της μόδας με τη δημοσιογραφία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, η Κάππη έχει εμπειρία στον χώρο των media τα τελευταία πέντε χρόνια και θα συμμετέχει στην καθημερινή ροή της νέας πρωινής εκπομπής του Star.

Η ίδια έχει διακριθεί και στο χώρο της μόδας: συνεργάστηκε με σχεδιαστές όπως ο Δημήτρης Ντάσιος και πρωταγωνίστησε σε πασαρέλα του Athens Fashion Week. Παράλληλα, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και διατηρεί επαγγελματική δραστηριότητα που συνδυάζει δημοσιογραφικό και στιλιστικό ενδιαφέρον.

«Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ, αλλά η πορεία της ζωής μου με οδήγησε στη δημοσιογραφία και τη μόδα», αναφέρεται σε σύντομο βιογραφικό που έχει κάνει η ίδια διαθέσιμο.

Η επιλογή έγινε μετά από δοκιμαστικά, όπου η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της εκτίμησαν ότι η Μελίνα μπορεί να συμβάλει στο νέο πρόγραμμα. Θα συμμετέχει με καθημερινές εμφανίσεις και θα αναλαμβάνει την παρουσίαση θεματικών τμημάτων στο πλαίσιο της ζωντανής εκπομπής.

Ηλικία: 31 ετών

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Η παρουσία της Κάππη αναμένεται να συνεισφέρει στην αισθητική και στην κάλυψη θεμάτων με έμφαση στον χώρο της μόδας και της πολιτιστικής επικαιρότητας. Η ζωντανή πρωινή εκπομπή, που μεταφέρεται στη ζώνη του πρωινού, αλλάζει δομή και πρόσωπα, με στόχο να διευρύνει το κοινό και να ανανεώσει το περιεχόμενο.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Μελίνα Κάππη Ηλικία 31 Σπουδές ΟΠΑ (Διοίκηση Επιχειρήσεων) Επαγγελματικά Μedia & μόδα, συνεργάτιδα του klik

Για τους κατοίκους της Καλλονής και της Λέσβου, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ένα νέο τηλεοπτικό πρόσωπο με άξονα τη μόδα και την επικοινωνία θα βρίσκεται καθημερινά στην οθόνη, επηρεάζοντας ενδεχομένως τάσεις της τοπικής αγοράς και της δημόσιας συζήτησης για θέματα lifestyle και πολιτισμού. Η ακριβής σύνθεση της ομάδας παραγωγής και οι θεματικές ενότητες που θα αναλάβει η Κάππη θα γίνουν γνωστές σταδιακά, καθώς ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την έναρξη της σεζόν.

Η μετακίνηση της εκπομπής στη ζώνη του πρωινού και οι νέες συνεργασίες αποτελούν δείγμα των αλλαγών που επιχειρούνται στην τηλεοπτική σκακιέρα, με στόχο την ανανέωση του περιεχομένου και την προσέλκυση ευρύτερου κοινού.