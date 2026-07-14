Μυτιλήνη: οι αριθμοί του μεταναστευτικού όπως τους παρουσίασε ο Παύλος Μαρινάκης

Σε ανάρτησή του με σχόλια για την ομιλία στη Μυτιλήνη, ο Παύλος Μαρινάκης παρέθεσε στοιχεία για τις αφίξεις και τις διαμονές σε δομές της πόλης, συγκρίνοντας το παρελθόν με το σήμερα.

Αριθμοί και συγκρίσεις για τη Μυτιλήνη

Σε ανάρτηση στο TikTok και σχόλιο με αφορμή ομιλία που έγινε στη Μυτιλήνη, ο πρώην ναυτιλιακός παράγοντας και πολιτικός Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε σειρά στοιχείων για το μεταναστευτικό που, όπως είπε, αποτυπώνουν την εξέλιξη των αφίξεων και της διαχείρισης τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε ποσοτικά μεγέθη που αφορούν και την πόλη: ανέφερε ότι σε δομές της Μυτιλήνης, οι οποίες είχαν σχεδιασμένη χωρητικότητα 2.700 ατόμων, στο παρελθόν διέμεναν έως και 19.000 άτομα. Σημείωσε επίσης ότι συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ο αριθμός είχε φτάσει σε περίπου 30.000.

Αφίξεις: ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία για τις αφίξεις του 2015, όταν πλησίασαν τις 900.000 συνολικά στην Ελλάδα, και υπογράμμισε τη μείωση σε 48.000 αφίξεις το 2025.

ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία για τις αφίξεις του 2015, όταν πλησίασαν τις συνολικά στην Ελλάδα, και υπογράμμισε τη μείωση σε αφίξεις το 2025. Παρούσα κατάσταση στη Μυτιλήνη: σύμφωνα με την ίδια αναφορά, σήμερα στην πόλη βρίσκονται 277 μετανάστες.

σύμφωνα με την ίδια αναφορά, σήμερα στην πόλη βρίσκονται μετανάστες. Εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου: από περίπου 140.000 σε 28.000, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση.

Ο πολιτικός τόνισε ότι η σύγκριση του σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια είναι κρίσιμη για να κατανοηθεί το μέγεθος του προβλήματος που κλήθηκε να διαχειριστεί η κυβέρνηση και για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

«Για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα υπάρχουν δύο επιλογές: Επιστροφή ή κράτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι οι επίσημες ροές και οι εσωτερικές πιέσεις στο σύστημα υποδοχής γνώρισαν σημαντικές μεταβολές την τελευταία δεκαετία. Η αναφορά στη Μυτιλήνη εστιάζει ειδικά στη σχέση μεταξύ της σχεδιαζόμενης χωρητικότητας των δομών και του υπερπληθυσμού που καταγράφηκε σε ορισμένες περιόδους, με την τοπική κοινωνία να έχει βιώσει έντονες πιέσεις κατά τα έτη αιχμής.

Για τους κατοίκους της πόλης, τα στοιχεία αποτελούν βάση για την τοπική δημόσια συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία των δομών, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η μείωση του αριθμού των διαμενόντων στη Μυτιλήνη σε σχέση με παλαιότερα μεγέθη που παρουσιάστηκαν θα αναγνωριστεί από ορισμένους ως ένδειξη βελτίωσης, ενώ άλλοι φορείς της τοπικής κοινωνίας ενδέχεται να απαιτήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη μέθοδο μέτρησης και τη διάρκεια παραμονής των μετακινούμενων.

Η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη έρχεται σε συνέχεια δημόσιων παρεμβάσεων και αντιπαραθέσεων πολιτικών σχημάτων για το μεταναστευτικό. Η τοπική κοινότητα της Μυτιλήνης παρακολουθεί τις ανακοινώσεις αυτές με ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο έχουν άμεσο αντίκτυπο σε υπηρεσίες, οικονομία και καθημερινότητα στο νησί.

Στοιχείο Αναφερόμενο πλήθος Χωρητικότητα δομών Μυτιλήνης 2.700 Διαμένοντες στη Μυτιλήνη (όπως αναφέρθηκε) 19.000 Παρόντες σήμερα στη Μυτιλήνη 277 Συνολικές αφίξεις 2015 (Ελλάδα) ~900.000 Αφίξεις 2025 (Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε) 48.000 Εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου (από / σε) 140.000 → 28.000

Οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν από την πλευρά του κ. Μαρινάκη θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο ευρύτερων στατιστικών και διοικητικών στοιχείων. Οι τοπικοί φορείς περιμένουν διευκρινίσεις και, όπου χρειαστεί, επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την τρέχουσα κατάσταση των δομών και τη διαχείριση των εισροών, ώστε να ληφθούν ασφαλή συμπεράσματα για την επίδραση στην καθημερινότητα της Μυτιλήνης.