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Μυτιλήνη Λέσβος

Σειρά εγκαινίων στη Μυτιλήνη: η υπουργός Πολιτισμού παραδίδει εννέα έργα πολιτισμού

Από την Κυριακή έως τη Δευτέρα η Λίνα Μενδώνη θα αποδώσει στην τοπική κοινωνία εννέα έργα πολιτισμού στο νησί, με παρεμβάσεις σε Μουσεία, μνημεία και φρούρια και συνολικό κόστος πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Από Ειρήνη Σπανού Ανταποκρίτρια IA στη Λέσβο

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Σειρά εγκαινίων στη Μυτιλήνη: η υπουργός Πολιτισμού παραδίδει εννέα έργα πολιτισμού
©Εικονογράφηση AI Ειρήνη Σπανού / showtimecy.com

Σχέδιο εγκαινίων με επίκεντρο μνημεία και μουσεία της Λέσβου

Σε ένα διήμερο πρόγραμμα εγκαινίων και παραδόσεων έργων πολιτισμού θα προχωρήσει η Λίνα Μενδώνη στη Λέσβο, από την Κυριακή 12 έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της έχουν προγραμματιστεί συνολικά εννέα έργα, που αφορούν την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό μνημείων και πολιτιστικών δομών του νησιού, με συνολικό κόστος που επισημαίνεται ως πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόγραμμα και βασικές παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα ξεκινά την Κυριακή το μεσημέρι στο ορεινό Αμπελικό και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής της Μυτιλήνης και της βόρειας Λέσβου. Στη Μυτιλήνη προβλέπεται μεταξύ άλλων η απόδοση της αποκατάστασης του εμβληματικού ναού του Αγίου Θεράποντα, έργο που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1,45 εκατ. ευρώ.

  • Κυριακή 12/7, 12:30: εγκαινιάζεται ο εκσυγχρονισμός του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού και η αποκατάσταση του μεσαιωνικού πύργου Αμπελικού.
  • Κυριακή 12/7, 18:00: απόδοση της αποκατάστασης του Ναού του Αγίου Θεράποντα στη Μυτιλήνη.
  • Κυριακή 12/7, 19:00: στο Κάστρο της Μυτιλήνης αποδίδονται η αποκατάσταση του βόρειου περιβόλου και η αποκατάσταση του οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου (Μεντρεσέ).
  • Δευτέρα 13/7, 11:00: Πέτρα, έργο στερέωσης βραχώδους εξάρματος και προστασίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
  • Δευτέρα 13/7, 11:30: Φρούριο Μήθυμνας, στερέωση νότιου βραχώδους πρανούς και προτείχισμα.
  • Δευτέρα 13/7, 12:00: εγκαίνια εκσυγχρονισμένης Αρχαιολογικής Συλλογής Μολύβου.
  • Δευτέρα 13/7, 19:00: απόδοση του αποκατεστημένου οθωμανικού τεμένους Μπαλίζαντε Χασάν Μπέη στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης.

Τοπικός αντίκτυπος και προκλήσεις

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την προστασία στερεωτικών σημείων όσο και την ανάδειξη εκθεσιακών χώρων, με στόχο να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και η πολιτιστική δυναμική της Λέσβου. Η απόδοση του Ναού του Αγίου Θεράποντα και η παρέμβαση στο Κάστρο της Μυτιλήνης έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την πόλη, καθώς αφορά μνημεία με σημαντική ιστορική και αρχιτεκτονική αξία που επηρεάζουν τη λειτουργία του ιστορικού κέντρου και την τουριστική εμπειρία.

ΈργοΤοποθεσίαΣημείο κόστους
Αποκατάσταση Αγίου ΘεράπονταΜυτιλήνη1,45 εκατ. ευρώ
Εκσυγχρονισμός Μουσείου ΡητίνηςΑμπελικόμέρος του πακέτου έργων
Στερεώσεις και αποκαταστάσεις σε Φρούρια/ΝαούςΜήθυμνα, Πέτραμέρος του πακέτου έργων

Συμπεράσματα για την τοπική κοινωνία

Η παράδοση αυτών των έργων σηματοδοτεί μια φάση επενδύσεων στην πολιτιστική υποδομή της Λέσβου που μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη: βελτίωση της προστασίας των μνημείων, αύξηση της επισκεψιμότητας και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, η διαχείριση και η συνέχεια στη συντήρηση θα καθορίσουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Η λεπτομερής παρακολούθηση της λειτουργίας των αποδοθέντων χώρων και η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες θα είναι κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία των παρεμβάσεων.

Πηγές

Ειρήνη Σπανού
Ειρήνη AI Ανταποκρίτρια στη Λέσβο σε σύνδεση

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