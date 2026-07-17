Ξεκινά στις 20 Ιουλίου ο δεύτερος γύρος ψεκασμών για τον δάκο στη Λέσβο

Από 20 Ιουλίου έως οκτώ ημέρες θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος δακοκτονίας στη Λέσβο, με εξαιρέσεις περιοχών λόγω περιορισμών από τον αφθώδη πυρετό. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ενημερώνονται από τους δήμους και τις τοπικές κοινότητες.

Έναρξη νέου κύκλου δακοκτονίας με το βλέμμα στην παραγωγή

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου ξεκινά στη Λέσβο η δεύτερη διαβροχή στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας, με σκοπό την προστασία της φετινής ελαιοπαραγωγής. Οι εργασίες προβλέπεται να έχουν διάρκεια οκτώ ημερών και θα γίνουν με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Από τον νέο κύκλο εξαιρούνται οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Νάπη και Πελόπη–Υψηλομέτωπο, όπου ο πρώτος ψεκασμός είχε ήδη πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου λόγω των περιορισμών που συνδέονται με τον αφθώδη πυρετό.

«καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί δάκου, γεγονός που αποτελεί προειδοποιητικό σήμα για την εξέλιξη της ελαιοπαραγωγής»

Τα μέχρι τώρα δεδομένα από τις παγίδες αυξάνουν την επαγρύπνηση των αρμόδιων: ο καθηγητής Γεωγραφίας της Υπαίθρου Θανάσης Κίζος τόνισε στην ΕΡΤ ότι, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει η προσβολή του καρπού, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και χρειάζεται συνεχής αξιολόγηση των στοιχείων και έγκαιρη λήψη μέτρων.

Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος καλούνται να συνεισφέρουν οι δήμοι, οι δημοτικές ενότητες, οι συνεταιρισμοί και οι αγροτικοί σύλλογοι, εξασφαλίζοντας νερό για τα συνεργεία, πρόσβαση μέσω αγροτικών δρόμων και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών.

Οι ελαιοπαραγωγοί να ενημερώνονται για την ημερομηνία επέμβασης μέσω δημοτικών/τοπικών ανακοινώσεων και από τους αρχιεργάτες των συνεργείων.

Να διευκολύνουν την πρόσβαση στα περιφραγμένα ελαιοκτήματα και, όπου είναι δυνατό, να παρακολουθούν την πορεία των ψεκασμών.

Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν ευδιάκριτη σήμανση στα κτήματά τους και να τοποθετήσουν παγίδες στα δέντρα με καρπό.

Η φετινή παραγωγή, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από την ανθοφορία των ελαιώνων. Αυτό σε συνδυασμό με τους αυξημένους πληθυσμούς δάκου αυξάνει τον κίνδυνο απωλειών, ειδικά σε περιοχές με πυκνούς ελαιώνες.

Ημερομηνία Ενέργεια Σημειώσεις 6 Ιουλίου Πρώτος ψεκασμός Αγία Παρασκευή, Νάπη, Πελόπη–Υψηλομέτωπο (λόγω αφθώδους πυρετού) 20 Ιουλίου Έναρξη δεύτερης διαβροχής Διάρκεια περίπου οκτώ ημέρες. Εξαιρούνται οι προαναφερόμενες περιοχές.

Οι τοπικές αρχές καλούνται να συντονίσουν τις υπηρεσίες τους ώστε τα συνεργεία να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και ταυτόχρονα να ενημερωθεί πλήρως ο αγροτικός πληθυσμός. Η έγκαιρη πληροφόρηση για την ακριβή ώρα και ημέρα των ψεκασμών ανά κοινότητα είναι κρίσιμη, ειδικά για όσους έχουν κτήματα κοντά σε οικισμούς ή παράπλευρες καλλιέργειες.

Η προστασία της παραγωγής περνά και από τη συνεργασία: οι παραγωγοί πρέπει να δηλώνουν εγκαίρως προβλήματα στις παγίδες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τεχνικών των συνεργείων. Η παρακολούθηση της κατάστασης των δέντρων και η τοποθέτηση παγίδων όπου απαιτείται θα βοηθήσει στη διατήρηση της ποιότητας του ελαιοκάρπου και στη μείωση του οικονομογεωργικού ρίσκου για τα νοικοκυριά του νησιού.