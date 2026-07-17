Μυτιλήνη: Εκδήλωση και συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τοπικούς φορείς

Από τη Μυτιλήνη ξεκίνησε την περιοδεία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο Φανάρι ομιλία, επαφές με δημάρχους, περιφερειάρχη και κτηνοτρόφους για την κρίση στην τοπική παραγωγή.

Επίσκεψη με δημόσια ομιλία και τοπικές επαφές

Από τη Μυτιλήνη άρχισε περιοδεία ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, επιλέγοντας την πόλη για την πρώτη του στάση λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση στελέχους της παράταξης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι της Μυτιλήνης και είχε τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Στην έναρξη της εκδήλωσης μίλησαν τοπικά στελέχη και πολίτες που μετέφεραν προβλήματα της περιοχής.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, καθώς και με τους Δημάρχους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτη Χριστόφα και Ταξιάρχη Βέρρο αντίστοιχα. Κατά την παραμονή του στο νησί είχε επίσης επαφές με κτηνοτρόφους, με αντικείμενο τον αφθώδη πυρετό που απασχολεί την τοπική κτηνοτροφία.

Η εκδήλωση συντονίστηκε από την Ανθή Παζιάνου.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν τοπικά πρόσωπα και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων.

Τον κ. Τσίπρα συνόδευαν στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ομιλία του επικεντρώθηκε σε γενικότερα εθνικά ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, με αιχμές προς την κυβέρνηση. Παράλληλα δόθηκε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την τοπική κοινωνία και οικονομία, ειδικά στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπου οι παραγωγοί της Λέσβου βιώνουν πρακτικές και οικονομικές προκλήσεις.

«Το βάρος της ακρίβειας, ξέρετε, είναι σαν ένα αόρατο μνημόνιο αυτό που ζούμε…»

Στην εκδήλωση υπήρχε η παρουσία πλήθους τοπικών φορέων: μεταξύ των ομιλητών αναφέρονται ο αντιπρόεδρος του Συναιτερισμού Κάπης, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συγγραφείς της περιοχής. Η σύνθεση των ομιλητών ανέδειξε τη βαρύτητα των τοπικών προβλημάτων και την προσπάθεια να τεθούν στον δημόσιο διάλογο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Ομάδα Όνομα / Ρόλος Περιφερειακή Αρχή Κώστας Μουτζούρης (Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου) Δήμοι Παναγιώτης Χριστόφας (Δήμαρχος Μυτιλήνης), Ταξιάρχης Βέρρος (Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου) Τοπικοί φορείς Αντιπρόσωποι συνεταιρισμών, παραγωγοί, φοιτητές και εκπαιδευτικοί

Για τους κατοίκους της Μυτιλήνης η επίσκεψη έχει άμεση σημασία: ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας για τοπικά ζητήματα που απαιτούν κεντρική παρέμβαση, όπως οι συνέπειες της ακρίβειας στο κόστος ζωής και η αντιμετώπιση ασθενειών στα ζώα που επηρεάζουν το εισόδημα των κτηνοτρόφων. Η παρουσία κορυφαίου πολιτικού στελέχους και η δημόσια συζήτηση στην πόλη αναμένεται να ενισχύσουν την προβολή αυτών των θεμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Η συνέχεια της περιοδείας και οι επόμενες πρωτοβουλίες της παράταξης θα κρίνουν αν οι σημερινές τοπικές αναφορές θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις ή παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία.