Σίγρι: Στρατηγική σύνδεση γαστρονομίας και φυσικής κληρονομιάς στο Lesvos Food Fest

Στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους συγκεντρώθηκαν φορείς για να διαμορφώσουν κοινές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη της λεσβιακής ταυτότητας μέσω γαστρονομίας, αγροτουρισμού και δραστηριοτήτων στη φύση.

Η εκδήλωση και οι στόχοι της

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι η ημερίδα που εντάσσεται στο πλαίσιο του 7ου Lesvos Food Fest 2026. Στόχος της συγκέντρωσης ήταν η διαμόρφωση ενός συνολικού οράματος για την προβολή της Λέσβου ως αυθεντικού και βιώσιμου τουριστικού προορισμού, μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση τοπικών πόρων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί, παραγωγοί και φορείς του τουρισμού, καθώς και επαγγελματίες του κλάδου. Οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στη συσχέτιση της γαστρονομίας με τη φυσική κληρονομιά, αλλά και στην ανάγκη συντονισμένων συνεργασιών για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Κύρια μηνύματα και τοπικές προτεραιότητες

Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι η ανάδειξη τοπικής ταυτότητας προϋποθέτει:

συνέργειες μεταξύ δήμων, φορέων και επιχειρήσεων,

επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, δραστηριότητες στη φύση),

ανάπτυξη δεξιοτήτων και υποδομών που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο διευθυντής του μουσείου, καθηγητής Νικόλαος Ζούρος, τόνισε την ανάγκη να αναδειχθεί η «τοπική ταυτότητα» μέσα από μια συνδυαστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τα προϊόντα, την πολιτιστική κληρονομιά και τις εμπειρίες στη φύση.

«Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό, τον οινοτουρισμό και τις δραστηριότητες στη φύση.»

Συμμετέχοντες και πρωτοβουλίες

Στην εκδήλωση παρέμβασαν εκπρόσωποι τόσο του Δήμου Δυτικής Λέσβου όσο και του Δήμου Μυτιλήνης. Η αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Αφροδίτη Βατή, παρουσίασε δράσεις προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τόνισε τη συνεργασία με το μουσείο για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Γιαννάκας, στάθηκε σε πρωτοβουλίες προβολής προσανατολισμένες στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Όνομα Ρόλος Νικόλαος Ζούρος Διευθυντής Μουσείου Αφροδίτη Βατή Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δ. Δυτικής Λέσβου Νίκος Γιαννάκας Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δ. Μυτιλήνης Γιώργος Καββαθάς Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ / ΠΟΕΣΕ Νίκος Μόλβαλης Πρόεδρος Φορέα Τουρισμού Μολύβου

Περαιτέρω βήματα και τοπικός αντίκτυπος

Ομιλητές όπως ο καθηγητής Θανάσης Κίζος ανέδειξαν τον ρόλο των τοπικών προϊόντων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος. Οι τοπικές αρχές συμφώνησαν στην ανάγκη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ φορέων για να μετατραπεί η γαστρονομία σε κινητήριο μοχλό τοπικής ανάπτυξης.

Για την τοπική κοινωνία η στρατηγική αυτή σημαίνει ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις, καλύτερη προβολή των προϊόντων και αύξηση της επισκεψιμότητας εκτός της τουριστικής αιχμής. Τα επόμενα βήματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν στοχευμένες δράσεις προβολής και κοινές πλατφόρμες συνεργασίας ανάμεσα σε μουσεία, δήμους και τουριστικούς φορείς.

Η εκδήλωση στο Σίγρι επιβεβαιώνει τη στροφή προς ένα τουριστικό μοντέλο που αξιοποιεί τοπικά χαρακτηριστικά και την αειφορία, με άμεσο αντικείμενο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λέσβου.