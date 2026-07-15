Κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει συρρίκνωση των μεταναστευτικών ροών στη Λέσβο

Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλείται επίσημα στοιχεία συγκρίνοντας το 2015 με το σήμερα, αναφέροντας μεγάλη μείωση αφίξεων, πληθυσμών σε δομές και εκκρεμών αιτήσεων ασύλου, ενώ προβάλλει τη γραμμή «επιστροφή ή κράτηση».

Σύγκριση 2015 — σήμερα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε με αριθμούς την εξέλιξη του μεταναστευτικού στη Λέσβο και στο Βόρειο Αιγαίο, αναφέροντας σημαντική μείωση σε αφίξεις, σε πληθυσμό δομών και σε εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου σε σχέση με το 2015. Η ανάρτηση του λειτουργεί ταυτόχρονα ως απολογισμός της κυβερνητικής πολιτικής και ως σχόλιο στην πολιτική αντιπαράθεση που άνοιξε μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Μαρινάκης: τη στιγμή που το 2015 στη χώρα είχαν καταγραφεί σχεδόν 900.000 αφίξεις προσφύγων και παράτυπων μεταναστών, το 2025 ο συνολικός αριθμός μειώθηκε σε 48.000, στοιχείο που αποτυπώνει, κατά την παρουσίαση, πτώση περίπου 94%. Στη Λέσβο, δομές που είχαν χωρητικότητα 2.700 ατόμων φιλοξενούσαν εκείνη τη χρονιά περίπου 19.000 ανθρώπους, ενώ σήμερα στον νησί βρίσκονται, σύμφωνα με την ανάρτηση, μόλις 277 μετανάστες.

Δείκτης 2015 2025 Συνολικές αφίξεις ≈ 890.000 48.000 Εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου 140.000 28.000 Πληθυσμός σε δομές Λέσβου 19.000 277

Διαδικασίες ασύλου και κυβερνητική γραμμή

Στο ίδιο πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων ασύλου έχει περιοριστεί, από περιόδους που έκτειναν έως και τρία χρόνια, σε χρονικά διαστήματα «έναν έως δύο μήνες» — όπως σημειώθηκε στην ανάρτηση. Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης είναι η πολιτική που περιγράφεται με τη σύντομη φράση:

«επιστροφή ή κράτηση»

Η φράση αυτή επισημάνει την αυστηρότερη γραμμή σε όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα και προορίζεται, κατά την κυβέρνηση, να αποθαρρύνει τις ροές μέσω ταχύτερων και πιο περιοριστικών διαδικασιών.

Πολιτικές προεκτάσεις και τοπικός αντίκτυπος

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται σήμερα και ως πολιτικό επιχείρημα: η σύγκριση με το 2015 δεν παρουσιάζεται μόνο ως στατιστική καταγραφή αλλά και ως απόδειξη αλλαγής πολιτικής. Η αναφορά στη Λέσβο, που υπήρξε ένα από τα νησιά με το μεγαλύτερο βάρος το 2015, στοχεύει να δείξει μια «θεαματική μεταβολή», όπως την χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές υπηρεσίες, η σύγκλιση των αριθμών σε χαμηλά επίπεδα σημαίνει διαφορετικές προκλήσεις: μεταβολή στη λειτουργία των δομών υποδοχής, αλλαγές στις ανάγκες κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών και στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, η επιθετική ρητορική «επιστροφή ή κράτηση» αναμένεται να έχει επίπτωση στη διαχείριση των εισερχομένων και στη συνεργασία με διεθνείς και ανθρωπιστικούς φορείς.

Επίσημα στοιχεία: επικαλούμενη μείωση αφίξεων και εκκρεμών αιτήσεων.

επικαλούμενη μείωση αφίξεων και εκκρεμών αιτήσεων. Διαδικασίες ασύλου: ταχύτερη επεξεργασία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν.

ταχύτερη επεξεργασία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν. Τοπικές επιπτώσεις: αλλαγές στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών στη Λέσβο.

Η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται στο πολιτικό πλαίσιο της αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα στη Μυτιλήνη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αναμένεται να σχολιαστούν και από άλλες πλευρές της πολιτικής σκηνής, ενώ για τους κατοίκους της Λέσβου παραμένει κρίσιμο να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στις υπηρεσίες του νησιού.