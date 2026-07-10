Πανεπιστήμιο Αιγαίου: σήμα κινδύνου για τον δάκο — λειτουργεί νέα πλατφόρμα παρακολούθησης

Το Τμήμα Γεωγραφίας της Υπαίθρου ενεργοποίησε την πλατφόρμα παρακολούθησης του δάκου, που συλλέγει δεδομένα από παγίδες, κλιματικές παραμέτρους και ιστορικό ψεκασμών. Ερευνητές προειδοποιούν για υψηλούς πληθυσμούς παγιδών και καλούν σε συντονισμό υπηρεσιών και παραγωγών.

Ενεργοποίηση ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του Τμήματος Γεωγραφίας της Υπαίθρου, έχει θέσει σε λειτουργία και φέτος την εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση του δάκου της ελιάς. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της δακοκτονίας με συστηματική καταγραφή δεδομένων πεδίου και ψηφιακή απεικόνιση του δακοπληθυσμού.

Τι δείχνουν τα δεδομένα και οι εκκλήσεις ειδικών

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωγραφίας της Υπαίθρου, Θανάση Κίζο, τα δεδομένα που συλλέγονται δείχνουν υψηλό αριθμό δακοπαγίδων με πληθυσμούς, κάτι που αποτελεί σήμα κινδύνου για την ελαιοπαραγωγή. Όπως επισημαίνεται, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει μαζική προσβολή του καρπού, αλλά η εξέλιξη εξαρτάται από την αξιολόγηση των στοιχείων και την άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Από τα δεδομένα που συλλέγουμε ... υπάρχουν πολλοί πληθυσμοί δάκου στις παγίδες και αυτό αποτελεί σήμα κινδύνου για την ελαιοπαραγωγή.»

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Ο ερευνητής Στρατής Σέντας περιγράφει την εφαρμογή σε τρία διακριτά στάδια, που επιτρέπουν τη γρήγορη συγκέντρωση και ανάλυση πεδίου, ώστε να ληφθούν στοχευμένες αποφάσεις για δολωματικούς ψεκασμούς:

Mobile App : οι παγιδοθέτες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παγίδες των ελαιώνων με χρήση GPS και κινητού.

: οι παγιδοθέτες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παγίδες των ελαιώνων με χρήση GPS και κινητού. Συλλογή Δεδομένων : το σύστημα επεξεργάζεται τιμές παγίδων, κλιματικά δεδομένα και ιστορικό ψεκασμών.

: το σύστημα επεξεργάζεται τιμές παγίδων, κλιματικά δεδομένα και ιστορικό ψεκασμών. WebGIS: η πληροφορία αποτυπώνεται σε ψηφιακό χάρτη για άμεση λήψη αποφάσεων από επόπτες και διαχειριστές.

Στοιχείο Ρόλος στην πλατφόρμα Mobile App Καταγραφή παγίδων με GPS Συλλογή Δεδομένων Επεξεργασία παγίδων, κλίματος, ιστορικού WebGIS Χαρτογραφική απεικόνιση για παρεμβάσεις

Εμβέλεια και πρόσβαση στα δεδομένα

Η πλατφόρμα συλλέγει πληροφορίες όχι μόνο από τη Λέσβο αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, όπως τη Σάμο, τη Θεσπρωτία και τη Χαλκιδική. Τα δεδομένα της παγιδοθεσίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://dakos.aegean.gr/), ενώ οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Λέσβου για περαιτέρω πληροφορίες και συνεργασία.

Για τους ελαιοκαλλιεργητές της Λέσβου η πλατφόρμα προσφέρει πρακτικά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση και στοχοθέτηση ψεκασμών, μειώνοντας τη σπατάλη πόρων και ενισχύοντας τις πιθανότητες προστασίας της παραγωγής. Παράλληλα, η έγκαιρη διάγνωση βοηθά στην αποφυγή μαζικών επεμβάσεων όπου δεν χρειάζονται και στην καλύτερη κατανομή των μέτρων σε περιοχές με πραγματική ανάγκη.

Οι τοπικές αρχές, οι υπηρεσίες και οι παραγωγοί καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα και να συνεργαστούν στενά ώστε να αποτραπούν ζημιές στην παραγωγή. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως εργαλείο στήριξης του σχεδιασμού αλλά η αποτελεσματικότητα εξαρτάται και από την ταχύτητα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο εφαρμογής των μέτρων.