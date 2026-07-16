Δύο επιφανειακοί σεισμοί ταρακούνησαν τη Μυτιλήνη το βράδυ — αισθητοί στο νησί

Δύο διαδοχικές δονήσεις στις 22:12 και 22:15 με <strong>3,5</strong> και <strong>2,7 Ρίχτερ</strong> καταγράφηκαν στον θαλάσσιο χώρο βόρεια-βορειοδυτικά του Σιγρίου, με μικρό εστιακό βάθος και άμεση αίσθηση από τους κατοίκους.

Σύντομη περιγραφή των γεγονότων

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης και έγιναν αισθητές σε όλη τη Μυτιλήνη. Η πρώτη καταγράφηκε στις 22:12 και είχε μέγεθος 2,7 Ρίχτερ, ενώ η δεύτερη, τρία λεπτά αργότερα στις 22:15, εμφάνισε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ. Το Αστεροσκοπείο Αθηνών έδωσε τις πρώτες αυτές μετρήσεις και προσδιόρισε τη θέση και το βάθος των δύο δονήσεων.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι και οι δύο δονήσεις ήταν επιφανειακές: το εστιακό βάθος της πρώτης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα και της δεύτερης στα 5,4 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί έγιναν εύκολα αισθητές από τους κατοίκους του νησιού.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας.

Τοποθεσία και απόσταση από ξηρά

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, το επίκεντρο βρισκόταν στον θαλάσσιο χώρο βόρεια-βορειοδυτικά του Σιγρίου. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε σε απόσταση 23 χιλιόμετρα από το Σίγρι (βόρεια-βορειοδυτικά) και η δεύτερη περίπου 18 χιλιόμετρα από το ίδιο σημείο.

Ώρες: 22:12 και 22:15

και Μεγέθη: 2,7 και 3,5 Ρίχτερ

και Εστιακά βάθη: 5,0 και 5,4 χλμ.

και Επίπεδο αισθητότητας: άμεσα αισθητές σε όλο το νησί

Τοπικές συνέπειες και συστάσεις

Οι επιφανειακοί σεισμοί με τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνήθως δεν προκαλούν σοβαρές καταστροφές όταν τα μεγέθη είναι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά δημιουργούν ανησυχία στους κατοίκους και απαιτούν αυξημένη εγρήγορση. Οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες παρακολούθησαν τα γεγονότα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Χαρακτηριστικό Σεισμός 22:12 Σεισμός 22:15 Μέγεθος (R) 2,7 3,5 Εστιακό βάθος (χλμ.) 5,0 5,4 Απόσταση από Σίγρι 23 χλμ. βορ.-βορ.-δυτ. 18 χλμ. βορ.-βορ.-δυτ.

Οι κάτοικοι συνιστάται να ενημερώνονται από τις επίσημες σεισμολογικές υπηρεσίες για πιθανά μετασεισμικά φαινόμενα και να τηρούν τα βασικά μέτρα ασφαλείας: απομάκρυνση από ρωγμές και παλιά κτίρια αν υπάρχει υποψία ζημιάς, έλεγχος ηλεκτρικών και διακοπή παροχής αν υπάρξει πρόβλημα. Επίσης, η τοπική κοινότητα θα πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση για ενημερώσεις από τον Δήμο και τα λιμενικά όργανα, κυρίως λόγω της θαλάσσιας θέσης του επίκεντρου.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση με νεότερα στοιχεία από τα σεισμολογικά δίκτυα αν προκύψουν μετασεισμοί ή επίσημες ανακοινώσεις.