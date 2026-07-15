Συλλήψεις στη Μυτιλήνη μετά από ελεγχόμενη παράδοση δέματος με ναρκωτικά

Επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος οδήγησε σε έξι συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Λάρισα και σε κατασχέσεις κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και όπλου.

Επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης και συλλήψεις στο νησί

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε στοχευμένη επιχείρηση που ξεκίνησε με τον εντοπισμό ταχυδρομικού δέματος σε αποθήκες εταιρείας στην περιοχή των Αχαρνών και κορυφώθηκε με συλλήψεις στη Μυτιλήνη και στη Λάρισα. Η ενέργεια οργανώθηκε μετά από σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και με την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, εφαρμόζοντας μέθοδο ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα: πέντε ημεδαποί—ηλικιών 20, 21, 60 και δύο 17 ετών—και μία 52χρονη αλλοδαπή. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημείο εκκίνησης : εντοπισμός δέματος σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών στις Αχαρνές.

: εντοπισμός δέματος σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών στις Αχαρνές. Δράση : οργάνωση ελεγχόμενης παράδοσης με την έγκριση εισαγγελέα.

: οργάνωση ελεγχόμενης παράδοσης με την έγκριση εισαγγελέα. Τοπικές συλλήψεις: ανάληψη του δέματος σε θυρίδα ταχυμεταφορών της Μυτιλήνης και συνεπακόλουθες έρευνες σε κατοικίες.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, ο 20χρονος παρέλαβε στις 12-07-2026 από θυρίδα στη Μυτιλήνη το δέμα, το οποίο περιείχε ρουχισμό και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 78 γραμμαρίων. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης μικρότερη ποσότητα χασίς και κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη συνέχεια της έρευνας ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος ένας 21χρονος κάτοικος Λάρισας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάκρισης, είχε οργανώσει την αποστολή. Ο 17χρονος κάτοικος Μυτιλήνης εντοπίστηκε και συνελήφθη επίσης στο νησί, ενώ κατασχέθηκε το κινητό που είχε μαζί του.

«Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πιστόλι».

Κατόπιν ενημέρωσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, πραγματοποιήθηκε στις 13-07-2026 έρευνα στην οικία του 21χρονου στη Λάρισα, όπου διέμεναν επίσης ο 60χρονος, η 52χρονη και ο δεύτερος 17χρονος. Στην εν λόγω έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 59,8 γραμμαρίων και επιπλέον ναρκωτικές ουσίες, καθώς και εξοπλισμός που σχετίζεται με ζύγιση και συσκευασία.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις φέρνουν στο προσκήνιο θέματα διακίνησης ουσιών μέσω ταχυμεταφορών και θυρίδων στη Μυτιλήνη, με άμεση συνέπεια τη διενέργεια επιπλέον τοπικών προανακριτικών ενεργειών. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υποδιευθύνσεις Δίωξης Ναρκωτικών και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην εισαγγελική αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Για τους κατοίκους της Μυτιλήνης, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη εγρήγορσης στην παρακολούθηση ύποπτων αποστολών και την συνεργασία με τις Αρχές όταν εντοπίζονται ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας.