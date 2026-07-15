Μυτιλήνη: Δύο γυναίκες νεκρές σε νέο θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Παναγιούδας–Μόριας

Δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στο ίδιο σχεδόν σημείο όπου πριν από έναν μήνα είχε συμβεί άλλο θανατηφόρο ατύχημα.

Νέο τραγικό τροχαίο αναζωπυρώνει ανησυχίες για την ασφάλεια στη Μυτιλήνη

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας – Μόριας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκρές είναι μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας. Το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που, σύμφωνα με τις αναφορές, μία από τις γυναίκες υπέκυψε επιτόπου μέσα στα συντρίμμια, ενώ η δεύτερη εξέπνευσε κατά τη μεταφορά της προς το νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι το σημείο της πρόσκρουσης βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο μέρος όπου πριν από περίπου έναν μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέα άτομα, γεγονός που έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία σε νέο κύμα πένθους και ανησυχίας.

«Το όχημα ανετράπη και με σφοδρότητα κατέληξε πάνω στη διπλανή κολόνα ηλεκτροφωτισμού»

Αν και οι συνθήκες που προκάλεσαν το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση, το γεγονός ότι το ίδιο κατά προσέγγιση σημείο έχει ήδη καταγραφεί ως τόπος προηγούμενου θανατηφόρου συμβάντος εγείρει ερωτήματα για την οδική ασφάλεια στην περιοχή αλλά και για ενδεχόμενες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τα περιστατικά.

Τοποθεσία: Οδικό δίκτυο Παναγιούδας – Μόριας

Οδικό δίκτυο Παναγιούδας – Μόριας Θύματα: δύο γυναίκες (Ελληνίδα και υπήκοος Αυστραλίας)

δύο γυναίκες (Ελληνίδα και υπήκοος Αυστραλίας) Αποτέλεσμα σύγκρουσης: πρόσκρουση σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, ένα άτομο νεκρό επιτόπου, ένα καθ' οδόν προς το νοσοκομείο

Για τους κατοίκους της Μυτιλήνης, το συμβάν επαναφέρει στην επικαιρότητα πρακτικά ζητήματα: τις συνθήκες συντήρησης και φωτισμού του δρόμου, την ορατότητα, πινακίδες ορίου ταχύτητας και την ανάγκη για επιπλέον μέτρα σήμανσης ή φυσικών παρεμβάσεων που να αποτρέπουν την απόκλιση οχημάτων. Το ψυχολογικό βάρος των διαρκών τροχαίων με ανθρώπινες απώλειες είναι εμφανές στην τοπική κοινωνία και τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι αρχές της Αστυνομίας αναμένεται να διενεργήσουν προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος και να εξετάσουν αν υπάρχουν τεχνικοί ή οδικοί παράγοντες που συνέβαλαν. Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων ή για ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων οχημάτων.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Παναγιούδα – Μόρια Θύματα 2 γυναίκες (Ελληνίδα, Αυστραλή) Είδος σύγκρουσης Ανατροπή και πρόσκρουση σε κολόνα Αιτίες Αδιευκρίνιστες, υπό διερεύνηση

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη και αναμένει την πορεία των ερευνών. Κάτοικοι και φορείς εκφράζουν την ανάγκη για αναλυτικό έλεγχο του συγκεκριμένου οδικού τμήματος και για άμεσες παρεμβάσεις που θα μειώσουν τον κίνδυνο νέων τραγωδιών.