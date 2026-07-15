Η παράσταση «Αρχάγγελος της Κρήτης» φέρνει τον Ξυλούρη ξανά στο προσκήνιο — ενδιαφέρον για τον Αρχάγγελο

Μουσικοθεατρική παραγωγή αφιερωμένη στα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη περιοδεύει στην Ελλάδα και παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους. Η παράσταση συνδυάζει ζωντανή μουσική, αρχειακό υλικό και νέα ενορχηστρώσεις.

Παρουσίαση και περιεχόμενο της παραγωγής

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» έρχεται στο προσκήνιο στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του λυράρη και ερμηνευτή. Το έργο, που απέσπασε θερμή υποδοχή στην Αθήνα και παρουσιάστηκε χειμώνα στο θέατρο ΗΒΗ σε σχεδόν 40.000 θεατές, περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, ανέκδοτο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες, και επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του Ξυλούρη μέσα από ένα πλούσιο προσωπικό και ιστορικό πλαίσιο.

Το κείμενο υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη και βασίζεται σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης. Η παραγωγή ανήκει στη Stages Network και στα Αθηναϊκά Θέατρα. Στο μουσικό μέρος συμμετέχουν ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη και το κρητικό πρόγραμμα επιμελείται ο Ross Daly. Ο ρόλος της Ουρανίας Ξυλούρη στη διαμόρφωση του κειμένου αναφέρεται ως καθοριστικός για την ακρίβεια της αφήγησης.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η παρουσίαση ενός έργου με τέτοια εμβέλεια και με επίκεντρο έναν καλλιτέχνη-σύμβολο προσφέρει στη ροδίτικη κοινότητα, και ειδικότερα στους κατοίκους του Αρχαγγέλου, ευκαιρίες πολιτιστικής σύνδεσης και προβληματισμού γύρω από τη μουσική παράδοση και τη μνήμη του 20ού αιώνα. Η παράσταση αναδεικνύει μονοπάτια που συνδέουν την κρητική και την πανελλήνια μουσική κληρονομιά με το σύγχρονο θεατρικό λόγο, και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για συζητήσεις σε τοπικά πολιτιστικά στέκια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η παράσταση συνδυάζει ζωντανή μουσική, αρχειακό υλικό και αφήγηση.

Έχει παρουσιαστεί σε μεγάλο κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα με υψηλή ανταπόκριση κοινού.

Οι μουσικές επιλογές και οι ενορχηστρώσεις φέρνουν νέα ανάγνωση στο έργο του Ξυλούρη.

«Ο ‘Αρχάγγελος της Κρήτης’ ζωντανεύει θεατρικά σε μία παράσταση που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.»

Για τους κατοίκους του Αρχαγγέλου, η πρόσβαση σε παραγωγές αυτού του τύπου —είτε μέσω περιοδειών στο νησί είτε μέσω ψηφιακών ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων— ενισχύει την τοπική πολιτιστική ζωή και προσφέρει υλικό για εκπαιδευτικές δράσεις και τοπικές εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική παιδεία και την ιστορική μνήμη.

Συντελεστής Ρόλος Ζαχαρένια Πετράκη Κείμενο (βασισμένο σε έρευνα και αρχειακό υλικό) Νικορέστης Χανιωτάκης Σκηνοθεσία Ανδρέας Κατσιγιάννης Νέες ενορχηστρώσεις Ross Daly Κρητικό μουσικό πρόγραμμα Stages Network & Αθηναϊκά Θέατρα Παραγωγή

Η περιοδεία συνεχίζει από τον Ιούνιο και έχει προσθέσει στη διάρκεια της ήδη τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους. Η τοπική κοινότητα καλείται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα των περιοδειών και να αξιοποιήσει την ευκαιρία για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις γύρω από το έργο ενός από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παράδοσης.