Ιαλυσός: οριοθετείται το ρόστερ και ξεκινούν οι ανακοινώσεις ενόψει Γ' Εθνικής

Η διοίκηση και ο προπονητής του Ιάλυσου ολοκληρώνουν τον βασικό κορμό της ομάδας· μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις, το πρόγραμμα προετοιμασίας και τα φιλικά — συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας.

Ηρεμία αλλά εντατική δουλειά στον σχεδιασμό

Στην Ιαλυσό επικρατεί αυτή την περίοδο μία εμφανής ησυχία, που ωστόσο συνοδεύεται από οργανωμένη και συστηματική προετοιμασία για την επόμενη σεζόν στη Γ' Εθνική. Η τοπική ομάδα εργάζεται στο παρασκήνιο για τη στελέχωση του ρόστερ, με τη διοίκηση και τον προπονητή Παναγιώτη Σπάρταλη να έχουν προχωρήσει σε σημαντικά βήματα.

Όπως αναφέρεται από την ομάδα, ο κύριος όγκος των ανανεώσεων συνεργασιών έχει πλέον ολοκληρωθεί. Στον υπάρχοντα κορμό παραμένουν οι: Άλμπερτ Ρούσσος, Σταμάτης Σταματούλας, Γιάννης Πιπέρης, Άλμπαν Τερζίου, Σπύρος Βερβεσός, Κέιντι Πούπα, Ραφαήλ Παπαμιχαήλ και Δημήτρης Τσιγάρος. Επιπλέον, αναμένονται σταδιακά τουλάχιστον επτά ακόμη ποδοσφαιριστές που έχουν συμφωνήσει και απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθούν.

«Τοπική ηρεμία που δεν πρέπει να ξεγελά· πίσω της υπάρχει εντατική δουλειά», σχολιάζουν άνθρωποι της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημαντικό μέρος των προσθηκών αφορά Ρόδιους ποδοσφαιριστές, ενώ θα προστεθούν και ορισμένοι αναπτυσσόμενοι νεαροί παίκτες. Η επιλογή αυτή δείχνει έμφαση στη διατήρηση τοπικής ταυτότητας και στη δημιουργία βάσης για τη συνέχεια.

Ολοκλήρωση βασικού κύκλου ανανεώσεων.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σε εξέλιξη η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν.

Τι περιμένουν οι φίλαθλοι της Ιαλυσού

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γνωστοποιηθούν η λεπτομερής προετοιμασία και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων, στοιχεία απαραίτητα για την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα στην επανεμφάνισή της στη Γ' Εθνική. Η ανακοίνωση του προγράμματος θα δώσει επίσης το στίγμα για το χρονοδιάγραμμα φυσικής και τακτικής προετοιμασίας υπό τον Σπάρταλη.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τα εντός έδρας παιχνίδια, κίνηση που η διοίκηση καλεί τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς οι φιλίες και οι οικογένειες που στηρίζουν την ομάδα αποτελούν βασικό τμήμα της αγωνιστικής ταυτότητας του συλλόγου.

Στοιχείο Κατάσταση Ανανεώσεις βασικού κορμού Ολοκληρωμένες Νέες συμφωνίες Επτά παίκτες - σε αναμονή τυπικών Προετοιμασία και φιλικά Ανακοινώνονται την επόμενη εβδομάδα

Για τους κατοίκους της Ιαλυσού η πορεία της ομάδας είναι θέμα τοπικής σημασίας: οι εξελίξεις στο ρόστερ, η στελέχωση με ντόπιους παίκτες και οι πληροφορίες για το πρόγραμμα της προετοιμασίας θα καθορίσουν την προσέλευση στα γήπεδα και την τοπική κινητοποίηση στη νέα σεζόν.

Θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από τον σύλλογο, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν το πλήρες ρόστερ και το τακτικό πλάνο για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Γ' Εθνικής.