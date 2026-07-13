Τζερμιάδο: Το χωριό του Λασιθίου με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα

Ενώ η υπόλοιπη Κρήτη κινείται με υψηλές θερμοκρασίες, στο Οροπέδιο Λασιθίου το μετεωρολογικό δελτίο δείχνει δροσιά — σημαντικό για καλλιέργειες και καθημερινή ζωή.

Δροσιά στο Οροπέδιο τη στιγμή που καίει η υπόλοιπη Κρήτη

Στο κέντρο της Στεππώδους περιοχής του Οροπεδίου Λασιθίου, το χωριό Τζερμιάδο κατέγραψε σήμερα τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr. Ενώ αρκετά παράκτια τμήματα του νησιού ανέφεραν τιμές που πλησίασαν ή και ξεπέρασαν τους 35-39 βαθμούς, το θερμόμετρο στο Τζερμιάδο έδειξε μόλις 9,8°C, μια ασυνήθιστη τιμή για τον μήνα Ιούλιο.

«9,8 βαθμούς Κελσίου»

Η διαφορά αυτή αντανακλά τα χαρακτηριστικά του υψόμετρου και των τοπικών μικροκλιμάτων στο Οροπέδιο. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο γύρω στα 840 μέτρα, παράγοντα που ενισχύει τις νυχτερινές ψύξεις και τις μεγάλες ημερήσιες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες ζώνες.

Ψυχρότερες νύχτες και σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές στο Οροπέδιο.

Επιπτώσεις για την αγροτική παραγωγή και τις τοπικές υπηρεσίες.

Το Τζερμιάδο, έδρα της ομώνυμης κοινότητας και μέρος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, αποτελεί κοινότητα όπου η γεωργία, ειδικά η καλλιέργεια πατάτας και άλλων οπωροκηπευτικών, παραμένει κύρια οικονομική δραστηριότητα. Οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές έχουν πρακτικές συνέπειες: η νυχτερινή δροσιά ευνοεί ορισμένες καλλιέργειες αλλά μπορεί να απαιτεί προσαρμογές στη διαχείριση άρδευσης και προστασίας προϊόντων.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Οροπεδίου, η γνώση των τοπικών θερμοκρασιών είναι σημαντική και για λόγους υγείας: οι απότομες διακυμάνσεις ημέρας-νύχτας επιβαρύνουν ευπαθείς ομάδες και μπορούν να επηρεάσουν την ανάγκη για κατάλληλη ένδυση ή προσαρμογή δραστηριοτήτων, ιδίως όταν σε κοντινές περιοχές επικρατεί καύσωνας.

Σημειώνεται επίσης η κοινωνική διάσταση: το Τζερμιάδο διαθέτει γυμνάσιο και λύκειο, κέντρο υγείας και υποκαταστήματα τραπεζών και ταχυδρομείο, ενώ το δημοτικό σχολείο έχει συγχωνευθεί με γειτονική κοινότητα. Οι υπηρεσίες αυτές καλούνται να λειτουργούν σε συνθήκες που συχνά διαφέρουν από τις αντίστοιχες παραλιακές περιοχές.

Χαρακτηριστικό Δεδομένα Θερμοκρασία (σήμερα) 9,8°C Υψόμετρο 840 μ. Απόσταση από Άγιο Νικόλαο ~49 χλμ. Απογραφή 2011 637 κάτοικοι

Για τους παραγωγούς της περιοχής, τέτοιες μεταβολές υπενθυμίζουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των τοπικών δελτίων και εφαρμογής μέτρων που εξισορροπούν τις ανάγκες άρδευσης, συγκομιδής και φύλαξης των προϊόντων. Για τους επισκέπτες, η ενημέρωση για τις τοπικές συνθήκες αποτρέπει δυσάρεστες εκπλήξεις και βοηθά στον καλύτερο σχεδιασμό ημερήσιων εκδρομών ή δραστηριοτήτων.

Η καταγραφή του Τζερμιάδου ως της ψυχρότερης περιοχής σήμερα στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τοπικού μικροκλίματος της Κρήτης — ένας παράγοντας που αξίζει προσοχής τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους αρμόδιους φορείς της περιφέρειας.