Ηγουμενίτσα προκρίνεται ως λιμένας για την πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο

Οι διαδικασίες για την ερευνητική γεώτρηση «Ασωπός 1» προχωρούν και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας φαίνεται να προκρίνεται για την υποστήριξη μεταφορών και εφοδιασμού, με σημαντικές τοπικές επιπτώσεις.

Λιμένας Ηγουμενίτσας στο προσκήνιο για την «Ασωπός 1»

Οι προετοιμασίες για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου επιταχύνονται και, σύμφωνα με πληροφορίες της κοινοπραξίας, η επιλογή του λιμένα που θα εξυπηρετήσει την μεταφορά υλικών και εφοδίων βαίνει προς οριστική απόφαση. Από τις εναλλακτικές λύσεις, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας εμφανίζεται ως η επικρατέστερη επιλογή, κυρίως λόγω της εγγύτητας στον στόχο της γεώτρησης.

Η γεώτρηση με την ονομασία «Ασωπός 1» έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027 και σχεδιάζεται να φτάσει σε βάθος 4.622 μέτρων. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν Energean (διαχειριστής) με 30%, ExxonMobil με 60% και HelleniQ Energy με 10%. Το κόστος της γεώτρησης εκτιμάται μεταξύ 60-70 εκατ. ευρώ.

Εγγύτητα του λιμένα στην περιοχή της γεώτρησης ως αποφασιστικός παράγοντας.

Υποχρεωτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς έγκριση.

Πιθανές τοπικές οικονομικές και αναπτυξιακές συνέπειες σε περίπτωση επιλογής της Ηγουμενίτσας.

Μέσα στον μήνα αναμένεται να κατατεθεί προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ξεχωριστή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση, διαφορετική από αυτή που είχε εγκριθεί για τις σεισμικές έρευνες. Η εξέλιξη αυτή είναι καθοριστική για την τελική μορφή και το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθώς και για τις επιπλέον αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για μεταφορές και εργασίες στο λιμένα υποστήριξης.

«Η γεώτρηση αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια»

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το σημείο της γεώτρησης αναφέρουν δυναμικό φυσικού αερίου της τάξης των 270 δισ. κυβικών μέτρων. Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, οι απαιτούμενες πρόσθετες επενδύσεις για την ανάπτυξή του υπολογίζονται σε περίπου 5 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα για το Δημόσιο σε βάθος 20ετίας εκτιμώνται σε 10 δισ. ευρώ. Αυτά τα μεγέθη δείχνουν την κλίμακα της προσπάθειας και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τις τοπικές συνέπειες για περιοχές-πύλες υποστήριξης όπως η Ηγουμενίτσα.

Στοιχείο Τιμή / Πληροφορία Όνομα γεώτρησης Ασωπός 1 Βάθος 4.622 μ. Κόστος γεώτρησης 60–70 εκατ. € Εκτιμώμενο δυναμικό 270 δισ. m³

Για την Ηγουμενίτσα, η προοπτική να λειτουργήσει ως κόμβος υποστήριξης επιφέρει άμεσα ζητήματα προς διευθέτηση: χωροταξική και λειτουργική προσαρμογή των λιμενικών εγκαταστάσεων, απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη φόρτωση και μεταφορά εξοπλισμού, καθώς και συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την υποδοχή προσωπικού και οχημάτων. Οικονομικά, η λειτουργία υποστήριξης ενός τέτοιου έργου μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον δραστηριότητες και προσωρινή απασχόληση στο λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή.

Η τελική απόφαση για τον λιμένα αναμένεται να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών και των αδειοδοτικών ενεργειών. Μέχρι τότε, οι τοπικοί φορείς και οι λιμενικές υπηρεσίες πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προετοιμάσουν τεχνικές και περιβαλλοντικές απαντήσεις ώστε η Ηγουμενίτσα να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, εφόσον επιβεβαιωθεί η επιλογή της.