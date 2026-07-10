Ιωάννινα ετοιμάζονται για το Ioannina Lake Run 2026 — εορτασμός 20 χρόνων γύρω από την Παμβώτιδα

Το τριήμερο 18–20 Σεπτεμβρίου τα Ιωάννινα θα φιλοξενήσουν την πιο φιλόδοξη διοργάνωση του Ioannina Lake Run, που συμπληρώνει 20 χρόνια και επανατοποθετεί τη λίμνη Παμβώτιδα στο επίκεντρο αθλητικού τουρισμού.

Επέτειος που αλλάζει την κλίμακα της διοργάνωσης

Το Ioannina Lake Run φτάνει το 2026 τα 20 χρόνια από την πρώτη του εκκίνηση και προγραμματίζεται ως η πιο ολοκληρωμένη και ξεχωριστή έκδοση στην ιστορία του. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 18–20 Σεπτεμβρίου 2026 και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη λίμνη Παμβώτιδα και τα Ιωάννινα ως προορισμό αθλητικού και περιηγητικού ενδιαφέροντος.

Από τον πρώτο αγώνα του 2007 ως σήμερα, το θεσμό τον χαρακτήρισε η σταθερή σύνδεση με τον τόπο. Το πρόγραμμα της φετινής επέτειας διατηρεί ως κεντρικό άξονα τον αγώνα των 30 χιλιομέτρων γύρω από τη λίμνη, μια επίπεδη παραλίμνια διαδρομή που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης. Παράλληλα θα διεξαχθούν και αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικά επίπεδα συμμετεχόντων.

“20 χρόνια γύρω από τη λίμνη – Η διαδρομή συνεχίζεται”

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικά ζητήματα

Η επιστροφή της διοργάνωσης σε επετειακή κλίμακα αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς, συνοδούς και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την πόλη αυτό σημαίνει πολλαπλά αποτελέσματα:

Τουριστική κίνηση: αύξηση στη ζήτηση καταλυμάτων και υπηρεσιών φιλοξενίας.

αύξηση στη ζήτηση καταλυμάτων και υπηρεσιών φιλοξενίας. Τοπική οικονομία: ώθηση στα καταστήματα εστίασης, μεταφορών και εμπορίου εν μέσω Σεπτεμβρίου.

ώθηση στα καταστήματα εστίασης, μεταφορών και εμπορίου εν μέσω Σεπτεμβρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: ανάγκη για προσωρινές τροποποιήσεις στους δρόμους γύρω από τη λίμνη και συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πιθανές αλλαγές στην πρόσβαση γύρω από την παραλίμνια ζώνη τις ημέρες των αγώνων, ειδικά για τις ώρες εκκίνησης και τερματισμού. Οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τοπικές αρχές, θα ανακοινώσουν λεπτομερή πρόγραμμα και μέτρα ασφαλείας καθώς και πληροφορίες για στάθμευση, μετακινήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης δρομέων.

Προώθηση και διεθνής εικόνα

Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης για το 2026 είναι το SPORT24, που θα καλύψει τα γεγονότα και θα μεταφέρει ιστορίες και στιγμές από τη διοργάνωση. Η προβολή αυτή ενισχύει τη δυνατότητα των Ιωαννίνων να προσελκύσουν επισκέπτες εκτός εποχής και να προβάλλουν τη φυσική τους κληρονομιά.

Για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, το γεγονός προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού και συμμετοχής σε δραστηριότητες γύρω από τον αθλητισμό και τη φύση. Η αλληλεπίδραση ντόπιων και επισκεπτών μπορεί να ενισχύσει την τοπική εικόνα της πόλης, αλλά απαιτεί και σωστό σχεδιασμό σε θέματα καθαριότητας, ασφάλειας και διαχείρισης πλήθους.

Σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις με το πλήρες πρόγραμμα, τις ώρες εκκίνησης των αγώνων και τις λεπτομέρειες συμμετοχής. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ή να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να ενημερωθούν από τα επίσημα κανάλια της διοργάνωσης για τις εγγραφές, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και τις μεταφορικές επιλογές προς τα Ιωάννινα.

Ημερομηνίες 18–20 Σεπτεμβρίου 2026 Κύριοι αγώνες 30 χλμ, 10 χλμ, 5 χλμ Βασικό σημείο Λίμνη Παμβώτιδα, Ιωάννινα

Η φετινή επέτειος του Ioannina Lake Run δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός: αποτελεί μια ευκαιρία για επανεπιβεβαίωση του ρόλου της λίμνης και της πόλης ως τόπου συνάντησης αθλητισμού, τουρισμού και τοπικής δραστηριότητας. Η προετοιμασία των επόμενων μηνών θα καθορίσει την εμπειρία για τους συμμετέχοντες και τον θετικό αντίκτυπο για την τοπική κοινωνία.