Ιωάννινα: Με υψηλή παρουσία οι εορτασμοί της Αγίας Μαρίνης στις 16-17 Ιουλίου

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης θα περιλάβουν εσπερινό, λιτανεία και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ το ετήσιο μνημόσυνο των Ζωσιμάδων θα τελεστεί με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού.

Εορτασμός με επίσημη εκπροσώπηση

Στα Ιωάννινα προετοιμάζονται οι εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, που φέτος αποκτούν ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω της παρουσίας κορυφαίων πολιτειακών και κυβερνητικών αξιωματούχων. Οι θρησκευτικές τελετές θα πραγματοποιηθούν στον φερώνυμο Ιερό Ναό της πόλης και ξεκινούν την Πέμπτη 16 Ιουλίου με τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και την λιτανεία των ιερών κειμηλίων στους δρόμους της πόλης.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Στην προσυνηγμένη ακολουθία περιλαμβάνονται ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ αμέσως μετά θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους ευεργέτες Ζωσιμάδες, κτήτορες του ναού.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, υπογραμμίζει την έμφαση στην ιστορική και κοινωνική σημασία της τελετής. Για τους πολίτες των Ιωαννίνων αυτό σημαίνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή κατά τις ώρες των θρησκευτικών τελετών και της λιτανείας.

Η λιτανεία της 16ης Ιουλίου ξεκινά μετά τον Εσπερινό και θα κινηθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Την 17η Ιουλίου οι λειτουργίες έχουν προγραμματιστεί τις πρωινές ώρες, με ολοκλήρωση του μνημοσύνου προς το μεσημέρι.

Οι κάτοικοι καλούνται να συμμορφωθούν με τις ενδεχόμενες κυκλοφοριακές και αστυνομικές υποδείξεις.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Πέμπτη 16/7 19:30 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Πέμπτη 16/7 20:30 Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της Τιμίας Εικόνας Παρασκευή 17/7 07:00–10:00 Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία Παρασκευή 17/7 10:00 Ιερό Μνημόσυνο των αοιδίμων αδελφών Ζωσιμάδων

Το μνημόσυνο των Ζωσιμάδων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την περίοδο, καθώς οι εορτασμοί θα τελεστούν με την παρουσία υψηλών αξιωματούχων. Η κληρονομιά των Ζωσιμάδων παραμένει στενά συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική και φιλανθρωπική ιστορία της πόλης, στοιχεία που αναδεικνύονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των τελετών.

Για τους κατοίκους της πόλης οι εορτασμοί αποτελούν σημείο συνάντησης θρησκευτικής ευλάβειας και τοπικής παράδοσης, αλλά και ευκαιρία δημόσιας αναγνώρισης της ιστορικής συμβολής των τοπικών ευεργετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ενημερωθούν νωρίτερα για τυχόν προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και στάθμευση τις προγραμματισμένες ώρες.

Σημείωση: Το πρόγραμμα και οι ώρες προέρχονται από τις ανακοινώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης.