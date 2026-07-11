Ιωάννινα: Πλήθος πιστών στην Κιάφα για τον εσπερινό και τη λιτανεία του Αγ. Παϊσίου

Με κατάνυξη και συμμετοχή εκατοντάδων πιστών τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Παϊσίου στην Κιάφα των Ιωαννίνων, ενώ ακολούθησε λιτανεία της ιερής εικόνας στους δρόμους της ενορίας.

Πλήθος στην εορτή του Αγίου Παϊσίου στην Κιάφα

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου στην περιοχή της Κιάφας στα Ιωάννινα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, παραμονή της εορτής. Μετά την ακολουθία πραγματοποιήθηκε λιτανεία της ιερής εικόνας στους δρόμους της ενορίας, παρουσία κληρικών και πλήθους πιστών που προσήλθαν για να τιμήσουν τον σύγχρονο άγιο της Ορθοδοξίας.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον ιδιαίτερο δεσμό του Αγίου Παϊσίου με την περιοχή της Ηπείρου, καθώς η ζωή του συνδέεται στενά με την Κόνιτσα όπου πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν ακολουθήσει τον μοναχισμό. Αυτή η τοπική διάσταση δίνει πρόσθετη βαρύτητα στην εορτή και εξηγεί την ευρεία συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών.

«Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός…»

Η λιτανεία, που διέσχισε τους κοντινούς δρόμους της ενορίας, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία ιερέων και πιστών οι οποίοι ακολούθησαν την ι. εικόνα. Τέτοιου είδους λατρευτικές εκδηλώσεις στηρίζουν την κοινοτική ζωή των ενοριών της πόλης και αποτελούν σημεία αναφοράς για το θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων.

Στο τοπικό επίπεδο, η εορτή έχει και κοινωνικές προεκτάσεις: προκαλεί κινητικότητα στην περιοχή της Κιάφας, ενισχύει τη λειτουργία των τοπικών κοινοτικών δομών και αποτελεί αφορμή αναβίωσης εθίμων και παραδόσεων που συνδέονται με τη μνήμη του Αγίου. Επιπλέον, η τακτική προσέλευση πιστών ενισχύει την τοπική οικονομική δραστηριότητα σε μικρότερο βαθμό, κυρίως μέσω των υπηρεσιών εστίασης και των μικρών εμπορικών καταστημάτων γύρω από τον ναό.

Η ετήσια πανήγυρη διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στην Ήπειρο, υπενθυμίζοντας τη σύνδεσή του με την Κόνιτσα και την ευρύτερη περιοχή. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων, οι θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις αποτελούν κομμάτι του τοπικού πολιτισμικού ιστού και της κοινωνικής καθημερινότητας.

Τοποθεσία: Ιερός Ναός Αγίου Παϊσίου, περιοχή Κιάφας, Ιωάννινα

Ιερός Ναός Αγίου Παϊσίου, περιοχή Κιάφας, Ιωάννινα Εκδήλωση: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και λιτανεία

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και λιτανεία Συμμετοχή: Εκατοντάδες πιστών