Ισχυρό κύμα ζέστης: πάνω από 40°C σε μεγάλες πόλεις την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά με την κορύφωση της ζέστης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο· την Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους <strong>40°C</strong> σε πόλεις, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται αισθητή υποχώρηση.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια φάση ενισχυμένης θερμοκρασίας, με σταδιακή άνοδο του υδραργύρου τις επόμενες ημέρες και κορύφωση της ζέστης μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόγνωσης είναι ότι την Κυριακή 19/7 η θερμοκρασία αναμένεται να «σκαρφαλώσει» και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλες πόλεις και σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά δεδομένα και τοπικές διαφοροποιήσεις

Η τάση για αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι γενική, αλλά με τοπικές διαφορές: την Παρασκευή ενδέχεται να σημειωθούν μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αντίθετα, μικρότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ορεινά, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, όπου δεν προβλέπεται άνοδος άνω των 31°C. Η ψυχρότερη εξέλιξη ακολουθεί από τη Δευτέρα (20/7), όταν η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει αισθητά.

Ημέρα Πρόγνωση Παρασκευή Μπόρες στα ορεινά Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κυριακή 19/7 Θερμοκρασίες πάνω από 40°C σε μεγάλες πόλεις Από Δευτέρα 20/7 Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Συνέπειες και προτάσεις προστασίας

Η αναμενόμενη άνοδος της θερμοκρασίας σε επίπεδα άνω των 40°C φέρνει αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένους, βρέφη, άτομα με χρόνια νοσήματα) και για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι πιέσεις στο δίκτυο, με πιθανές επιπτώσεις στην παροχή ρεύματος και στο δίκτυο μεταφορών.

Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες αιχμής (μεσημέρι–απόγευμα).

Διατηρείτε επαρκή ενυδάτωση και ψυχρές συνθήκες σε ευπαθή άτομα.

Μειώστε έντονες εξωτερικές δραστηριότητες και εργασίες στην ηλιοφάνεια.

Ενημερωθείτε για τοπικές οδηγίες των αρχών υγείας και πολιτικής προστασίας.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι η άνοδος θα είναι σταδιακή και ότι μετά την κορύφωση το κύμα θερμότητας θα υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Ωστόσο, η πιθανότητα επιβάρυνσης των τοπικών συνθηκών (π.χ. αυξημένη ζήτηση ρεύματος, κίνδυνοι από θερμική καταπόνηση) επιβάλλει εγρήγορση τόσο στους πολίτες όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις και τις τοπικές προειδοποιήσεις και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά τις ημέρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.