Ισχυροί βόρειοι άνεμοι και θερμοκρασίες έως 34°C: ο καιρός στην Κρήτη για την Τρίτη

Αίθριος καιρός σε όλη την Κρήτη την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3–5 και τοπικά 6 μποφόρ στα ανατολικά, και θερμοκρασίες από <strong>22°C</strong> έως <strong>33–34°C</strong>.

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Η Κρήτη θα έχει γενικά ηλιόλουστες συνθήκες την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση κατά κανόνα 3–5 μποφόρ, ενώ σε τμήματα της ανατολικής ακτής αναμένονται τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22°C και 33°C, με τοπικές μέγιστες έως 34°C στη νότια Κρήτη.

Οι συνθήκες ευνοούν τις τουριστικές και υπαίθριες δραστηριότητες, ωστόσο η παρουσία εντονότερων βορείων ανέμων στην ανατολική πλευρά και η θερμική άνοδος απαιτούν προσοχή σε θαλάσσιες μετακινήσεις και σε όσους εκτίθενται στο δυνατό ήλιο.

Περιοχικές επισημάνσεις

Κατά τόπους διαφοροποιήσεις στα όρια της θερμοκρασίας και της έντασης του ανέμου:

Βόρεια και βορειοδυτικά παράκτια τμήματα: γενικά 3–5 μποφόρ , ασφαλέστερες συνθήκες για ημερήσιες μετακινήσεις.

, ασφαλέστερες συνθήκες για ημερήσιες μετακινήσεις. Ανατολική Κρήτη (τοπικά): πιθανότητα ανέμων έως 6 μποφόρ , με επιπτώσεις σε μικρά σκάφη και δραστηριότητες στη θάλασσα.

, με επιπτώσεις σε μικρά σκάφη και δραστηριότητες στη θάλασσα. Νότια Κρήτη: τοπικά υψηλότερες θερμοκρασίες, έως 34°C, αυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπόνησης.

Συμβουλές ασφάλειας

Συνιστώνται τα εξής μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της ημέρας με υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους:

Οι ναυτιλιακές αρχές και οι χειριστές μικρών σκαφών να ελέγχουν προληπτικά τις εκδόσεις τοπικών προειδοποιήσεων και την κατάσταση της θάλασσας πριν από απόπλους.

Έκθεση στον ήλιο: χρήση αντηλιακού, καπέλου και τακτική ενυδάτωση, ειδικά για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.

Σε παραθαλάσσια σημεία με ισχυρούς ανέμους, οι επισκέπτες να αποφεύγουν μη ασφαλείς βραχώδεις περιοχές και να προσέχουν τα θαλάσσια ρεύματα.

Πίνακας βασικών στοιχείων

Παράμετρος Τιμή/Εύρος Θερμοκρασία 22°C – 33°C (τοπικά 34°C) Άνεμος Βόρειος/Βορειοδυτικός, 3–5 μποφόρ (ανατολικά τοπικά 6) Κύριο φαινόμενο Αίθριος καιρός, τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι

Η πρόγνωση για την ημέρα είναι συνοπτική και βασίζεται στα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα. Οποιαδήποτε μεταβολή στις τοπικές συνθήκες, κυρίως στην ένταση των ανέμων, μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια στη θάλασσα και τις παράκτιες δραστηριότητες.

Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και τις επικαιροποιημένες προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένονται τοπικές εντάσεις ανέμου.