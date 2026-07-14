Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο την Τρίτη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Την Τρίτη 14/07 αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικές βροχές σε νοτιοανατολικές περιοχές και μείωση θερμοκρασίας κατά λίγους βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για την Τρίτη 14/07

Η γενική εικόνα για την Τρίτη δείχνει αίθριο καιρό σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και περιορισμένες και τοπικές βροχοπτώσεις σε ορισμένα τμήματα. Το βασικό στοιχείο θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, που στα πελάγη θα φτάσουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ, συνοδευόμενοι από μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Περιοχές με πιθανότητα βροχής και άνεμοι

Ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι προβλέπονται ειδικά στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και μεμονωμένες νεφώσεις.

Άνεμοι: κυρίαρχοι βόρειοι 3-5 μποφόρ στις ηπειρωτικές περιοχές, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

κυρίαρχοι βόρειοι 3-5 μποφόρ στις ηπειρωτικές περιοχές, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: στους περισσότερους νομούς 33-35°C, στα δυτικά ηπειρωτικά 37-38°C και τοπικά έως 36°C σε ορισμένες περιοχές.

στους περισσότερους νομούς 33-35°C, στα δυτικά ηπειρωτικά 37-38°C και τοπικά έως 36°C σε ορισμένες περιοχές. Συνοπτική εκτίμηση: μικρή γενική πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Πίνακας με ενδεικτικές τιμές ανά περιοχή

Περιοχή Άνεμοι Θερμοκρασία (°C) Αιγαίο (πελάγη) 6-7 μποφόρ -- Ανατολικά τμήματα (γενικά) Βόρειοι 3-5 33-35 Δυτικά ηπειρωτικά Δυτικοί/βορειοδυτικοί 3-5 37-38 Νότια Πελοπόννησος, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία Μεταβλητοί 3-5 Τοπικές διακυμάνσεις

Σημεία προσοχής και συμβουλές

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στα πελάγη απαιτούν προσοχή για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τη ναυσιπλοΐα. Συνιστώνται προληπτικά μέτρα ιδιαίτερα για μικρές βάρκες και σκάφη αναψυχής.

Αποφύγετε τη θάλασσα αν δεν υπάρχει εμπειρία σε συνθήκες έντονου ανέμου.

Στα ορεινά και σε περιοχές όπου προβλέπονται όμβροι, προσέξτε πιθανή τοπική αστάθεια και ολισθηρότητα.

Φροντίστε για επαρκή υγρά και προστασία από τον ήλιο τις ώρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Η πρόγνωση οδηγεί στην εκτίμηση ότι την Τετάρτη 15/07 ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά και ανέμους βόρειους έως 3-7 μποφόρ. Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν τοπικές ενημερώσεις και προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.