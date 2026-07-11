Jazz βραδιά στο Αρχοντικό Πυρσινέλλα: το Ε.Η.Μ. Music Festival συνεχίζεται στα Ιωάννινα

Το Ε.Η.Μ. Music Festival φέρνει τους 3rd Floor Quartet στην αυλή του Αρχοντικού Πυρσινέλλα την Τρίτη 14 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξης 21:00.

Συνέχεια του φεστιβάλ με τοπικό jazz σχήμα σε ιστορικό χώρο

Μετά την επιτυχημένη έναρξη του πρώτου διημέρου στο Πάρκο Λιθαρίτσια, το Ε.Η.Μ. Music Festival 2026 μεταφέρει το πρόγραμμά του στο κέντρο της πόλης και επιστρέφει σε πιο «ατμοσφαιρικούς» χώρους. Η επόμενη παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στις 21:00, στον αύλειο χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλλα, όπου οι διοργανωτές καλούν δημότες και επισκέπτες να παρακολουθήσουν μια βραδιά αφιερωμένη στη jazz.

Τη βραδιά θα ανοίξει ή θα φιλοξενήσει το γκρουπ 3rd Floor Quartet, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στα Ιωάννινα και διαμορφώθηκε μέσα από την ανάγκη των μουσικών να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του είδους. Η πορεία του συνδυάζει κλασικά jazz standards και πρωτότυπες ερμηνείες, καθώς και διασκευές σε γνωστά ελληνικά κομμάτια, με σεβασμό στην αρχική τους φόρμα.

Το κουιντέτο ή τετράδα αποτελείται από τους εξής μουσικούς:

Όργανο Μουσικός Ντραμς Κώστας Δημητρίου Τρομπέτα Νίκος Κυπριώτης Πιάνο Δημήτρης Νίκας Κοντραμπάσο Ευθύμης Σφαιρόπουλος

Η διοργάνωση γίνεται με τη συνεργασία της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και του Δήμου Ιωαννιτών. Σε κοινή τους ανακοίνωση απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα προς την τοπική κοινότητα και τους επισκέπτες της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με φόντο ένα από τα σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία του εμπορικού κέντρου.

Ημερομηνία: Τρίτη 14/7/2026

Τρίτη 14/7/2026 Ώρα: 21:00

21:00 Τοποθεσία: Αύλειος χώρος Αρχοντικού Πυρσινέλλα

Αύλειος χώρος Αρχοντικού Πυρσινέλλα Είσοδος: ελεύθερη για το κοινό

Από τη σκοπιά των κατοίκων, τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν πολλαπλό όφελος: ζωντανεύουν την εμπορική ζώνη το βραδάκι, προσελκύουν περαστικούς και τουρίστες, και προσφέρουν πρόσβαση σε μουσικές εμπειρίες χωρίς εισιτήριο. Η επιλογή του Αρχοντικού Πυρσινέλλα προσφέρει ένα πλαίσιο που συνδυάζει μουσική και τοπική μνήμη, κάτι σημαντικό για την εικόνα του κέντρου των Ιωαννίνων κατά τους θερινούς μήνες.

Για τους κατοίκους που σκέφτονται να παρακολουθήσουν, η πρόταση των διοργανωτών είναι σαφής: να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία μιας δωρεάν πολιτιστικής βραδιάς σε έναν προσβάσιμο χώρο. Οι επισκέπτες θα βρουν χώρο στην αυλή του Πυρσινέλλα, ενώ η σύνδεση με τα καταστήματα και τις υπηρεσίες της περιοχής διευκολύνει όσους θέλουν να συνδυάσουν τη βραδινή έξοδο με επισκέψεις στην πόλη.

Το φεστιβάλ, που ξεκίνησε με θετική ανταπόκριση στο Πάρκο Λιθαρίτσια, συνεχίζει να επεκτείνει το πρόγραμμα του σε σημεία με έντονο τοπικό ενδιαφέρον, διατηρώντας την προσήλωση στην προσβασιμότητα και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής των Ιωαννίνων.