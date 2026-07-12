Καταδίκη γιατρού σε 7 χρόνια και 3 μήνες για τον θάνατο 14χρονης στην Επανομή

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ένοχο τον χειρουργό για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία, ενώ του επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι κατά την έφεση.

Δικαστική απόφαση με τοπικές συνέπειες

Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών τον γιατρό που κρίθηκε υπεύθυνος για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή, μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας και αφορά κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία σε βαθμό πλημμελήματος.

Το δικαστήριο τον απάλλαξε από την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου. Ωστόσο, κρίθηκε ότι στη διαδικασία προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την πλαστογράφηση της υπογραφής της ανήλικης εν όψει της επέμβασης.

«Στην απολογία του ο χειρουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.»

Σημειώνεται πως ο ίδιος γιατρός είχε στο παρελθόν καταδικαστεί άλλες δύο φορές σε υποθέσεις με παρόμοια περιστατικά, που επίσης αφορούσαν επιπλοκές ή θανάτους μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Στις δύο προηγούμενες υποθέσεις του είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή και οι αποφάσεις αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες.

Οι όροι της έφεσης και οι επαγγελματικές συνέπειες

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό, αλλά όρισε ότι η ένσταση της έφεσης θα έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό όρους. Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν:

εγγύηση 10.000 ευρώ ,

, απαγόρευση διενέργειας οποιασδήποτε ιατρικής πράξης κατά τη διάρκεια της αναστολής,

παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος για 1 έτος.

Η επιβολή αυτών των περιορισμών έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα: αφενός περιορίζει τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ιατρού, αφετέρου εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο διασφάλισης της ασφάλειας των ασθενών και την εποπτεία ιατρικών πρακτικών στην περιοχή.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης

Η υπόθεση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία όταν έγινε γνωστή ο θάνατος της ανήλικης, και η καταδικαστική απόφαση εγείρει ζήτημα εμπιστοσύνης προς την ιατρική περίθαλψη σε χειρουργικά περιστατικά εκτός νοσοκομείων ή σε κλινικές ιδιωτικού χαρακτήρα. Για τους κατοίκους της Επανομής και της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού, τα βασικά σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη είναι:

η ανάγκη επαλήθευσης των πιστοποιήσεων και της ποινικής/προσωπικής ιστορίας των ιατρών πριν από επεμβάσεις,

η δυνατότητα αίτησης αντιγράφων ή οπτικού υλικού (όπως βίντεο από χειρουργεία) σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση για την πορεία μιας επέμβασης,

η σημασία της νομικής στήριξης και της έγκαιρης προσφυγής στη Δικαιοσύνη όταν τεκμηριώνονται προβλήματα στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στοιχείο Περιγραφή Ποινή 7 έτη, 3 μήνες κάθειρξη (συνολική) Περιοριστικοί όροι Εγγύηση 10.000€, απαγόρευση ιατρικής δράσης, απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για 1 έτος Κατηγορίες Κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση, πλαστογραφία (πλημμέλημα)

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δεν σχετίζεται με την υπόθεση· αναφέρεται εδώ για την πλήρη τοπική εικόνα επειδή άλλες τοπικές ειδήσεις της ημέρας αφορούν φωτιές στην περιφέρεια. Η παρούσα υπόθεση όμως παραμένει στο επίκεντρο για τα νομικά και ιατρικά ζητήματα που εγείρει.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την άσκηση ή μη της έφεσης από τον καταδικασθέντα. Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της Επανομής, η εξέλιξη της υπόθεσης θα καθορίσει και τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την εποπτεία της ιατρικής πρακτικής και την προστασία ανηλίκων ασθενών σε χειρουργικές επεμβάσεις.