Καταγγελία για άρνηση σε Ισραηλινή πεζοπόρο από λαρισαϊκή εταιρεία – κινητοποίηση εισαγγελίας

Καταγγελία για άρνηση συμμετοχής Ισραηλινής σε πεζοπορία στον Όλυμπο από εταιρεία της Λάρισας προκάλεσε αναταράξεις: το περιστατικό έφτασε έως την Jerusalem Post και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο.

Περιγραφή του περιστατικού

Δήλωση σε διεθνές ΜΜΕ και καταγγελία πολιτικού προσώπου έφεραν στο προσκήνιο περιστατικό που φέρεται να αφορά μια τουριστική επιχείρηση της Λάρισας. Σύμφωνα με αναφορές στην Jerusalem Post και σε ελληνικά μέσα, η Ναόμι Κοέν Φρίντμαν δημοσίευσε ότι έλαβε απάντηση από την εταιρεία Olympus Trek, η οποία αρνήθηκε να δεχθεί «για ιδεολογικούς λόγους» Ισραηλινή σε ξεναγήσεις και πεζοπορίες στον Όλυμπο.

Αντίδραση και νομικές κινήσεις

Η καταγγελία προσέλκυσε την προσοχή πολιτικών: ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία και ότι έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία βάσει του αντιρατσιστικού νόμου. Το γεγονός ότι πολιτικό πρόσωπο προχώρησε σε τέτοια κίνηση δίνει στο συμβάν νομική και πολιτική διάσταση πέρα από το αρχικό παράπονο.

Διεθνής απήχηση και τοπικές συνέπειες

Η υπόθεση έφτασε στη Jerusalem Post, όπου η διευθύντρια ισραηλινής ταξιδιωτικής εταιρείας, Σιβάν Ζαμίρ, σχολίασε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες στη συνεργασία της με τον ελληνικό τουρισμό. Το περιστατικό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην εικόνα της περιοχής και στην εμπιστοσύνη επισκεπτών από το εξωτερικό, ειδικά αν επικρατήσει η εντύπωση ότι τουριστικές υπηρεσίες αποκλείουν πελάτες λόγω εθνικής ή ιδεολογικής ταυτότητας.

Αφορά τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης με δραστηριότητα στον Όλυμπο.

τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης με δραστηριότητα στον Όλυμπο. Προκάλεσε πολιτική και νομική αντίδραση σε κεντρικό επίπεδο.

πολιτική και νομική αντίδραση σε κεντρικό επίπεδο. Έχει διεθνή προβολή μέσω ξένου μέσου (Jerusalem Post).

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Λάρισας

Για την τοπική κοινότητα και τον τουριστικό κλάδο, το επεισόδιο εγείρει ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας, νομιμότητας και φήμης. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δημοφιλείς προορισμούς όπως ο Όλυμπος εξαρτώνται από το διεθνές κοινό. Οποιαδήποτε καταγγελία περί αποκλεισμού επισκεπτών μπορεί να επηρεάσει κράτη-στόχους και συνεργασίες με ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό.

«για ιδεολογικούς λόγους που αφορούν τις θηριωδίες που διαπράττονται αυτή την περίοδο από τους Ισραηλινούς στην Παλαιστίνη, δεν έχουμε διαθέσιμες θέσεις για ανθρώπους από το Ισραήλ»

Φορέας Ρόλος / Δράση Olympus Trek Αναφερόμενη αποστολέας άρνησης συμμετοχής Ναόμι Κοέν Φρίντμαν Πρόσωπο που δημοσιοποίησε την απάντηση Άδωνις Γεωργιάδης Υπέβαλε επίσημη καταγγελία, κινήθηκε ποινικά Jerusalem Post Διεθνής αναφορά του περιστατικού

Οι επόμενες κινήσεις που θα έχουν ουσία για την τοπική κοινωνία είναι η πορεία της ποινικής διαδικασίας και ενδεχόμενοι έλεγχοι από αρμόδιες αρχές για την τήρηση της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Επίσης χρήσιμη για τους πολίτες θα είναι η ενημέρωση από συλλογικούς φορείς του τουρισμού για ενδεχόμενα μέτρα αυτορρύθμισης και δεοντολογίας στον κλάδο.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να ενταθεί όσο θα προχωρούν οι επίσημες διαδικασίες και θα δημοσιοποιούνται περισσότερα στοιχεία.