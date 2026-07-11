Καταγγελία στη Ρόδο για εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες και απειλές κατά της ζωής

Μήνυση κατέθεσε 38χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, καταγγέλλοντας ότι ένας 25χρονος την εκβίαζε και την απειλούσε με τη ζωή της. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσαγωγή και έρευνα μετά από καταγγελία για εκβιασμό και απειλές

Μήνυση για υπόθεση εκβιασμού και απειλών κατά της ζωής κατέθεσε το βράδυ της 8ης Ιουλίου γυναίκα στη Ρόδο, σύμφωνα με καταγραφές της δικογραφίας. Η καταγγέλλουσα, 38 ετών και υπήκοος Αλβανίας, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και υπέβαλε αναφορά σε βάρος ενός 25χρονου υπηκόου Πακιστάν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος φέρεται να την εξανάγκαζε με την απειλή δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών και, παράλληλα, να προέβη σε απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα. Οι Αρχές προχώρησαν σε καταγραφή των ισχυρισμών και στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

«Όταν βγω από εδώ που είμαι, θα έρθω να σε βρω και αν δεν θέλεις να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»

Στοιχεία της δικογραφίας αναφέρουν ότι οι απειλές συνδέθηκαν με την άρνηση της γυναίκας να διατηρήσει σχέση με τον 25χρονο. Ο κατηγορούμενος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης —πληροφορία που εικάζεται ότι σχετίζεται με τη φράση περί «όταν βγω από εδώ που είμαι» που φέρεται να είπε στον φερόμενο θύμα.

Οι αστυνομικοί της περιοχής έχουν αναλάβει την προανάκριση και συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθούν ποινικές ευθύνες. Η έρευνα εστιάζει τόσο στην αξιόποινη πράξη του εκβιασμού μέσω φωτογραφικού υλικού όσο και στις καταγγελόμενες απειλές κατά της ζωής.

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα προσωπικής ασφάλειας και προστασίας ευαίσθητου υλικού στο διαδίκτυο, θέμα που αφορά ιδιαίτερα όσους διαμένουν ή επισκέπτονται την περιοχή. Οι πολίτες καλούνται να απευθύνονται στις αστυνομικές υπηρεσίες όταν διαπιστώνουν ανάλογες συμπεριφορές και να διαφυλάσσουν τα προσωπικά τους αρχεία.

Ημερομηνία καταγγελίας: 8 Ιουλίου 2026

8 Ιουλίου 2026 Ηλικίες: καταγγέλλουσα 38 ετών, κατηγορούμενος 25 ετών

καταγγέλλουσα 38 ετών, κατηγορούμενος 25 ετών Τοποθεσία καταγγελίας: Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση. Όσοι έχουν πληροφορίες ή σχετικά στοιχεία καλούνται να τα γνωστοποιήσουν στην αστυνομία ώστε να συμβάλουν στη διερεύνηση. Η υπόθεση παραμένει υπό αξιολόγηση μέχρι την ολοκλήρωση των ανακριτικών πράξεων.

Στοιχείο Πληροφορία Καταγγέλλουσα 38 ετών, υπήκοος Αλβανίας Κατηγορούμενος 25 ετών, υπήκοος Πακιστάν Τόπος υποβολής μήνυσης Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ για λόγους προστασίας των εμπλεκομένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επιπλέον προσωπικά δεδομένα.