Καταγγελία στη Ρόδο για εκβιασμό με «revenge porn» και απειλή δολοφονίας

Μακροσκελής μήνυση από 38χρονη στον Αρχάγγελο: υποστηρίζει ότι 25χρονος απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες και πως «όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω».

Νέα υπό διερεύνηση από την Αστυνομία στην περιοχή του Αρχαγγέλου

Καταγγελία με σοβαρά χαρακτηριστικά ελέγχου και βίας υπέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου μια 38χρονη υπήκοος Αλβανίας, η οποία κατηγορεί έναν 25χρονο υπήκοο Πακιστάν ότι την απείλησε τόσο με τη δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού όσο και με τη φυσική της εξόντωση, σε περίπτωση που αρνείτο να διατηρήσει σχέση μαζί του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό που αφορά απειλή για διαρροή γυμνών φωτογραφιών σημειώθηκε την 5η Ιουλίου 2025. Η παθούσα περιγράφει ότι ο ύποπτος την απείλησε ότι θα αναρτήσει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και θα τις κοινοποιήσει σε μέλη του οικογενειακού της περιβάλλοντος, με σκοπό να την εκβιάσει ψυχολογικά και να την εξαναγκάσει.

«όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω»

Η ίδια φράση, όπως αναφέρεται στη μήνυση, συνδέει την απειλή με την πιθανή άρνησή της να συνεχίσει τη σχέση, δίνοντας στην υπόθεση στοιχεία ελέγχου και εξαναγκασμού. Κατά τα στοιχεία της έγκλησης, ο κατηγορούμενος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης — στοιχείο που σχετίζεται και με τη διατύπωση «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση και θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία που προσκόμισε η 38χρονη, προκειμένου να εξακριβωθεί η ουσία των καταγγελλόμενων και, εφόσον προκύψει, να ασκηθούν οι δέουσες ποινικές διώξεις.

Για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, το περιστατικό εγείρει ζητήματα ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και υποστήριξης θυμάτων. Η εμπλοκή ψηφιακού υλικού καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών για την πρόληψη κυκλοφορίας ευαίσθητων εικόνων και την προστασία πιθανών προσώπων που θίγονται.

Ημερομηνία περιστατικού: 5 Ιουλίου 2025 (κατά την καταγγελία)

5 Ιουλίου 2025 (κατά την καταγγελία) Ηλικίες εμπλεκομένων: 38 ετών (μηνύουσα), 25 ετών (κατηγορούμενος)

38 ετών (μηνύουσα), 25 ετών (κατηγορούμενος) Τοπική αρμόδια αρχή: Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου — προανάκριση σε εξέλιξη

Σε πρακτικό επίπεδο, οι πολίτες που ενδέχεται να γίνουν αποδέκτες παρόμοιων απειλών καλούνται να μην ανταποκρίνονται σε εκβιαστικά αιτήματα, να κρατούν ψηφιακά αντίγραφα επικοινωνιών και αποδεικτικών, και να απευθύνονται άμεσα στην Αστυνομία ή σε αρμόδιους φορείς υποστήριξης θυμάτων.

Σημείο Στοιχείο Μηνύτρια 38χρονη, υπήκοος Αλβανίας Κατηγορούμενος 25χρονος, υπήκοος Πακιστάν Μήνυση κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου

Η εξέλιξη της προανάκρισης αναμένεται να ρίξει φως στην αξιοπιστία των ισχυρισμών και στην ύπαρξη ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θα είναι κρίσιμα για την ποινική διαχείριση της υπόθεσης. Οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με την καταγγελία, έχουν ήδη κινηθεί στα προβλεπόμενα πλαίσια διερεύνησης.