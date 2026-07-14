Κάτω Αχαΐα: Ελαφρά τραυματίας από αεροβόλο όταν άνδρας πυροβόλησε για να διώξει πουλιά

Έρευνα της Αστυνομίας στην Κάτω Αχαΐα για περιστατικό όπου άνδρας πυροβόλησε στον αέρα με αεροβόλο για να διώξει πουλιά και τραυμάτισε περαστικό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για περίθαλψη και οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία.

Περιστατικό με αεροβόλο στην Κάτω Αχαΐα

Ενα περιστατικό που θέτει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας καταγράφηκε σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου άνδρας περίπου 50 ετών φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα με αεροβόλο όπλο προκειμένου να διώξει πουλιά από ένα δέντρο έξω από το σπίτι του. Κατά την ίδια στιγμή, πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένας περαστικός ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας για τις πρώτες βοήθειες. Παρά τους περιορισμένους τραυματισμούς, το γεγονός προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος και σχημάτισαν δικογραφία κατά του φερόμενου δράστη.

«Πήρε ένα αεροβόλο και πυροβόλησε για να φύγουν κάποια πουλιά που βρίσκονταν σε ένα δέντρο έξω από το σπίτι του».

Η συγκεκριμένη δήλωση περιλαμβάνεται στο ρεπορτάζ των τοπικών μέσων και αποδίδει την εκδοχή που έδωσε ο άνδρας στις αρχές. Το περιστατικό τονίζει τους κινδύνους από τη χρήση όπλων σε κατοικημένες ζώνες, ακόμη και όταν αυτές οι «εκτοξεύσεις» γίνονται με πρόθεση να απωθηθούν ζώα και όχι άνθρωποι.

Τραυματισμός: ελαφρά τραύματα, μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

ελαφρά τραύματα, μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Δράστης: άνδρας περίπου 50 ετών, όπως αναφέρθηκε στα μέσα.

άνδρας περίπου 50 ετών, όπως αναφέρθηκε στα μέσα. Έρευνα: σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργούνται προανακριτικές ενέργειες από την Αστυνομία.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στη χρήση όπλων, ακόμη και αεροβόλων, σε κοντινή απόσταση από πεζούς και κατοικίες. Η τοπική αστυνομία συνήθως συστήνει ψυχραιμία και ενημέρωση στη γραμμή έκτακτων αναγκών σε κάθε ανάλογη περίπτωση, καθώς και την αποφυγή αυτοδικίας ή επιθετικών ενεργειών που μπορεί να δημιουργήσουν περαιτέρω κίνδυνο.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Κάτω Αχαΐα Φερόμενος δράστης άνδρας ~50 ετών Τραυματισμένος περαστικός, ελαφρά τραυματισμένος Φορέας περίθαλψης Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας Αστυνομική ενέργεια σχηματισμός δικογραφίας, προανάκριση

Σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τέτοια περιστατικά πυροδοτούν συζητήσεις για την ασφάλεια στην ύπαιθρο, τη σωστή φύλαξη όπλων και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με άγρια ή οικιακά ζώα. Οι κάτοικοι που ανησυχούν για παρόμοιες καταστάσεις μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και την ασφαλή χρήση συσκευών απομάκρυνσης πτηνών.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει την προανάκριση για να εξακριβώσει το πλήρες πλαίσιο του συμβάντος και τις πιθανές ευθύνες του δράστη. Οποιαδήποτε συμπληρωματική ενημέρωση θα δοθεί όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.