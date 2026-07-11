Κάτοικοι Χανδρινού διαμαρτυρήθηκαν στο Δημαρχείο και δίνουν προθεσμία στη δημοτική αρχή

Μαζική παράσταση κατοίκων του Χανδρινού στο Δημαρχείο Πύλου για προβλήματα υποδομών, άντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση και διακοπή συγκοινωνιών. Οι σύλλογοι απαιτούν γραπτές δεσμεύσεις μέχρι την ερχόμενη Τρίτη και προειδοποιούν για δυναμικές κινήσεις.

Κίνημα διαμαρτυρίας για υποδομές και νερό

Μαζική συγκέντρωση κατοίκων του χωριού Χανδρινό πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Δημαρχείο της Πύλου, με αίτημα την αντιμετώπιση προβλημάτων που, όπως καταγγέλλουν, αφήνουν την κοινότητα «σε καθεστώς εγκατάλειψης». Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Α.Ε.Σ. και το Αρδευτικό Σωματείο «Κότινος».

Βασικός άξονας των αιτημάτων είναι η άμεση διακοπή της άντλησης νερού από απαλλοτριωμένη γεώτρηση που, σύμφωνα με τους συγκεντρωμένους, εκμεταλλεύεται ιδιωτική εταιρεία. Επιπλέον, ζητείται η αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου και η επαναφορά των δρομολογίων των λεωφορείων, ώστε να αρθεί ο, όπως τονίζουν, συγκοινωνιακός αποκλεισμός της περιοχής.

Οι κάτοικοι μετέβησαν στο Δημαρχείο προκειμένου να συναντήσουν τον δήμαρχο και να θέσουν τα αιτήματα τους. Κατά την άφιξη, όμως, εξακρίβωσαν ότι ο δήμαρχος είχε αποχωρήσει λίγο πριν, ενώ στο χώρο υπήρχαν δυνάμεις του Λιμενικού και της Αστυνομίας. Τελικώς πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταφέρθηκαν τα αιτήματα των συλλόγων.

Κύρια αιτήματα: διακοπή άντλησης από την απαλλοτριωμένη γεώτρηση, αποκατάσταση αγροτικών δρόμων, επαναφορά λεωφορειακών δρομολογίων.

διακοπή άντλησης από την απαλλοτριωμένη γεώτρηση, αποκατάσταση αγροτικών δρόμων, επαναφορά λεωφορειακών δρομολογίων. Στήριξη: Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας, Χανδριναϊκός Α.Ε.Σ., Αρδευτικό Σωματείο «Κότινος».

Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας, Χανδριναϊκός Α.Ε.Σ., Αρδευτικό Σωματείο «Κότινος». Διάθεση για κλιμάκωση: χρήση τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων σε περίπτωση μη ικανοποίησης.

«Η ανοχή μας εξαντλήθηκε»

Στη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των συλλόγων ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δεχθούν άλλες προφορικές υποσχέσεις. Ζήτησαν ρητή, γραπτή απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Πύλου – Νέστορος εντός προθεσμίας που έθεσαν μέχρι την επόμενη Τρίτη. Εάν δεν υπάρξουν γραπτές και ουσιαστικές απαντήσεις, προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν αποκλεισμούς με γεωργικά οχήματα.

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Η κινητοποίηση αποτυπώνει την έντονη ανησυχία των κατοίκων για την καθημερινή πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές και την αίσθηση ότι οι τοπικές ανάγκες δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώς από τη διοίκηση. Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οι επιπτώσεις είναι άμεσες: περιορισμένη πρόσβαση στο νερό για άρδευση και οικιακή χρήση, προβλήματα στη μετακίνηση και δυσχέρειες στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων.

Η προθεσμία που έθεσαν οι σύλλογοι λειτουργεί ως κρίσιμο σημείο: η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής εντός του χρονικού ορίου αναμένεται να καθορίσει την πορεία των επόμενων βημάτων, από γραπτές δεσμεύσεις μέχρι ενδεχόμενη κλιμάκωση με κινητοποιήσεις στον δημόσιο χώρο.