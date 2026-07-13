Κηφισιά ενισχύει την άμυνα: η Ιωάννα Μελισσού στην ομάδα γυναικών

Η Kifisia WFC ανακοίνωσε την απόκτηση της διεθνούς κεντρικής αμυντικού Ιωάννας Μελισσού, προσθέτοντας εμπειρία και βάθος στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή της Κηφισιάς

Η Kifisia WFC ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Ιωάννα Μελισσού, κίνηση που ενισχύει σημαντικά την αμυντική δομή της ομάδας. Η 1987 γεννηθείσα αθλήτρια θα αγωνίζεται ως κεντρική αμυντικός και έρχεται με εμπειρία από την Α’ Εθνική και διεθνείς συμμετοχές.

Η μεταγραφή αποτελεί σαφή προσπάθεια της Κηφισιάς να αυξήσει την ποιότητα και την εμπειρία στο ρόστερ της, ιδίως στο κομμάτι της άμυνας όπου η σταθερότητα και η ηγετική παρουσία είναι κρίσιμες για την πορεία στο πρωτάθλημα. Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της περιοχής, η απόκτηση μιας διεθνούς παίκτριας σηματοδοτεί περαιτέρω επαγγελματισμό και προσδοκίες για ανταγωνιστικές εμφανίσεις.

Η Kifisia WFC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Ιωάννα Μελισσού.

Η Μελισσού είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα και έχει επίσης εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας Beach Soccer. Διαθέτει μακρά παρουσία στην Α’ Εθνική Κατηγορία, με πρόσφατη θητεία στον Αστέρα Τρίπολης. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ομάδες Αβαντίδες Καλλιθέας, Άρης Θεσσαλονίκης, Ολυμπιάδα Υμηττού, Οδυσσέας Γλυφάδας, Ατρόμητος Αθηνών, Καλλιθέα και Ελπίδες Καρδίτσας.

Θέση: κεντρική αμυντικός

Έτος γέννησης: 1987

Διεθνής εμπειρία: Εθνική ομάδα και Beach Soccer

Η προσθήκη αυτή αναμένεται να επηρεάσει το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, δίνοντας στην τεχνική ηγεσία επιλογές για πιο σταθερή αμυντική λειτουργία αλλά και για καθοδήγηση νεότερων αμυντικών στελεχών. Επιπλέον, η παρουσία μιας γνωστής αθλήτριας αυξάνει το προφίλ των γυναικείων τμημάτων στην τοπική κοινότητα και μπορεί να ενισχύσει την προσέλευση φιλάθλων στους αγώνες.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Ιωάννα Μελισσού Θέση Κεντρική αμυντικός Έτος γέννησης 1987 Τελευταία ομάδα Αστέρας Τρίπολης

Η ανακοίνωση καλωσορίζει την παίκτρια «στον σύλλογο της Κηφισιάς» και της εύχεται επιτυχία, στοιχείο που δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να ενσωματώσει άμεσα την παίκτρια στο ρόστερ. Οι τοπικοί φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν ν’ αγωνίζεται στις εγχώριες αναμετρήσεις της ομάδας κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν.