Μαρούσι: Παρουσιάστηκε ο Αντώνης Κόνιαρης, πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν

Ο 28χρονος point guard αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του Αμαρουσίου, επικεντρώνοντας στο «οργανωτικό» του ρόλο και στην άμυνα, με έμφαση στη συνεργασία με τον Ηλία Παπαθεοδώρου.

Κίνηση ενίσχυσης ενόψει GBL

Το Μαρούσι ανακοίνωσε ως πρώτη μεταγραφική κίνηση για την ερχόμενη σεζόν την απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη. Ο 28χρονος γκαρντ υπέγραψε το νέο συμβόλαιο και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι η απόφαση επηρεάστηκε από την γνώση του κόουτς Ηλία Παπαθεοδώρου και από την «ζεστή» προσέγγιση της διοίκησης.

Η παρουσία ενός έμπειρου point guard κρίνεται σημαντική για το σχέδιο ανασυγκρότησης της ομάδας, ειδικά μετά τα δύσκολα χρόνια που ανέφερε ο παίκτης. Στη δημόσια τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι θέλει να συμβάλει σε οργάνωση, ποιοτικές αποφάσεις στο παιχνίδι και σκληρή περιφερειακή άμυνα.

Ο Κόνιαρης έπαιξε ρόλο στην ομάδα τόσο με την εμπειρία του όσο και με τη γνωριμία του με το τεχνικό τιμ.

Η διοίκηση του Μαρουσίου επιδιώκει να σχηματίσει ρόστερ που θα κάνει την ομάδα ανταγωνιστική στην GBL .

. Η μεταγραφή γίνεται με φόντο την προσπάθεια ανάκαμψης μετά από δύο δύσκολες σεζόν για τον σύλλογο.

«Ο ζεστός τρόπος που με προσέγγισαν όλοι, από την πρώτη στιγμή, έκανε την απόφασή μου αρκετά εύκολη.»

Η αναφορά στην προϋπάρχουσα συνεργασία με τον κόουτς Παπαθεοδώρου είναι ουσιαστική για την άμεση εναρμόνιση του παίκτη στο ρόστερ και στην αγωνιστική φιλοσοφία που επιδιώκει η τεχνική ηγεσία. Η γνώση των ανθρώπων του επιτελείου μειώνει τον χρόνο προσαρμογής και αυξάνει τις πιθανότητες ομαλής ένταξης στο πλαίσιο προετοιμασίας.

Για τους κατοίκους του Μαρουσίου και τους φιλάθλους της ομάδας, η μεταγραφή σηματοδοτεί προσπάθεια βελτίωσης και επιστροφή σε έναν ανταγωνιστικό ρόλο εντός γηπέδου. Η τοπική παρουσία σε παιχνίδια της GBL αναμένεται να αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, εφόσον η ομάδα συνεχίσει την ενίσχυσή της με στοχευμένες κινήσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Παίκτης Αντώνης Κόνιαρης Ηλικία 28 ετών Ημερομηνία ανακοίνωσης Σάββατο, 20 Ιουνίου

Στο επόμενο διάστημα η διοίκηση του συλλόγου και ο κόουτς θα καθορίσουν τις επόμενες προσθήκες και τη σύνθεση του τελικού ρόστερ. Οι κάτοικοι του Μαρουσίου που παρακολουθούν την πορεία της ομάδας θα παρατηρήσουν την εξέλιξη της προσπάθειας μέσα από την προετοιμασία και τα πρώτα παιχνίδια του επόμενου πρωταθλήματος.