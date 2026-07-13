Μαρούσι: Ανακοίνωσε τον Αντώνη Κόνιαρη — πρώτη κίνηση και στόχος ανταγωνιστικότητας

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου point guard Αντώνη Κόνιαρη, πρώτη μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν στη Greek Basketball League. Κεντρικό ρόλο στην επιλογή έπαιξε η παρουσία του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Πρώτη μεταγραφική κίνηση του Αμαρουσίου ενόψει της νέας σεζόν

Το Μαρούσι προχώρησε στην πρώτη του μεταγραφική κίνηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη. Η ανακοίνωση έγινε επισήμως το Σάββατο, 20 Ιουνίου, και η δημοσιοποίηση των δηλώσεων του παίκτη εμφανίζεται σε ρεπορτάζ με ημερομηνία 12/07/2026. Ο Κόνιαρης, 28 ετών, θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας για τη συμμετοχή στη Greek Basketball League.

Στις πρώτες του τοποθετήσεις, ο παίκτης τόνισε τους λόγους που τον έφεραν στο σύλλογο, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας του προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου στην τεχνική ηγεσία, καθώς και τη διοικητική συνέπεια του Αμαρουσίου. Εξέφρασε επίσης την προσδοκία η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να «κοιτάζει κάθε αντίπαλο στα μάτια».

“Πολλά πράγματα έπαιξαν ρόλο. Κατ’ αρχάς μιλάμε για έναν ιστορικό σύλλογο, με συνέπεια και οργάνωση.”

Ο Κόνιαρης ανέφερε ότι η συνεργασία με τον κ. Παπαθεοδώρου ξεκινά από τις μικρές εθνικές ομάδες, γεγονός που διευκολύνει την προσαρμογή του στους αγωνιστικούς και τακτικούς στόχους του συλλόγου. Σε προσωπικό επίπεδο δήλωσε πως βρίσκεται σε ώριμη φάση της καριέρας του και είναι έτοιμος να συμβάλει με οργάνωση, σωστές αποφάσεις και αμυντική διάθεση στην περιφέρεια.

Επιπτώσεις για τοπικό επίπεδο και εποχή προετοιμασίας

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του σχεδιασμού στο αγωνιστικό κομμάτι του Αμαρουσίου και θα επηρεάσει άμεσα το πρόγραμμα προετοιμασίας και την κατανομή ρόλων εντός του ρόστερ. Για τους κατοίκους και φιλάθλους του Μαρουσίου, η μεταγραφή φέρνει την προσδοκία ότι η ομάδα θα εμφανίσει πιο σταθερή εικόνα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπως επισημάνθηκε από τον ίδιο τον παίκτη.

Πρώτη επίσημη μεταγραφή του Μαρουσίου για τη σεζόν.

Κεντρικός παράγοντας επιλογής ήταν η παρουσία του προπονητή και η διοικητική συνέπεια.

Ο παίκτης δηλώνει έτοιμος να συνεισφέρει στα οργανωτικά και αμυντικά καθήκοντα.

Η ανακοίνωση του Κόνιαρη ανοίγει τον κύκλο μεταγραφικών ανακοινώσεων για το Μαρούσι. Η επόμενη φάση θα αφορά τη συμπλήρωση του ρόστερ και την οργάνωση της προετοιμασίας, στοιχεία που θα καθορίσουν το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας στην GBL. Οι τοπικοί φίλαθλοι αναμένεται να παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης, καθώς η σταθερότητα στη διαχείριση και η ποιότητα του ρόστερ θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εκπροσώπηση της πόλης στο πρωτάθλημα.

Ημερομηνία ανακοίνωσης Ηλικία Θέση Προπονητής 20/06 (ανακοίνωση) 28 Point guard Ηλίας Παπαθεοδώρου

Η ενημέρωση παραμένει ανοιχτή για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ρόστερ και το χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας. Το τοπικό κοινό αναμένει πλέον τις επόμενες κινήσεις του συλλόγου, που θα καθορίσουν τις προσδοκίες για την επερχόμενη σεζόν.