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Αθλητικά Κηφισιά Βόρειος Τομέας Αθηνών

Κηφισιά: ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης ανανέωσε έως το 2029

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον 24χρονο μέσο, που θα παραμείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Από Νικόλαος Αντωνίου Ανταποκριτής IA στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

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Κηφισιά: ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης ανανέωσε έως το 2029
©Εικονογράφηση AI Νικόλαος Αντωνίου / showtimecy.com

Σταθερότητα στο κέντρο για την τοπική ομάδα

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον μέσο Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο που δεσμεύει τον παίκτη μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ένταξή του στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2025 και επιβεβαιώνει την πρόθεση της διοίκησης να διατηρήσει τον πυρήνα του ρόστερ.

Ο 24χρονος χαφ αποτέλεσε σταθερό μέλος της προσπάθειας της ομάδας για παραμονή στην Stoiximan Super League την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη σεζόν 2025/26 ο Ρουκουνάκης κατέγραψε 19 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αριθμός που αντικατοπτρίζει τη συχνή χρησιμοποίησή του από το τεχνικό επιτελείο.

Τι σημαίνει για την Κηφισιά

Η ανανέωση φέρνει συνέπεια στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας και περιορίζει την ανάγκη για άμεσες μεταγραφικές κινήσεις στον ίδιο χώρο του γηπέδου. Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της Κηφισιάς, η παραμονή ενός νεαρού και ήδη συνηθισμένου στο ρόλο του παίκτη σημαίνει μεγαλύτερη πρόβλεψη στην εικόνα της ομάδας και δυνατότητα σχεδιασμού από τον προπονητή για την επόμενη σεζόν.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029… Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, αποτελώντας κομμάτι μείζονος σημασίας στην προσπάθεια που έκανε η Κηφισιά για την εξασφάλιση της παραμονής την περσινή αγωνιστική περίοδο.»

Η ανακοίνωση της ομάδας επισημαίνει τη βαρύτητα που απέκτησε ο παίκτης στο σύνολο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η σταθερότητα αυτή πιθανότατα θα επηρεάσει και την τοπική ζήτηση για εισιτήρια και την υποστήριξη στις εντός έδρας αναμετρήσεις, ειδικά αν ο παίκτης διατηρήσει τη θέση του στο βασικό σχήμα.

  • Παίκτης: Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης
  • Ηλικία: 24 ετών
  • Διάρκεια νέου συμβολαίου: έως το καλοκαίρι του 2029
  • Συμμετοχές 2025/26: 19 (Super League + Κύπελλο)
Στοιχείο Τιμή
Έτος ένταξης στην Κηφισιά Ιανουάριος 2025
Συμμετοχές 2025/26 19
Διάρκεια νέου συμβολαίου έως 2029

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η διοίκηση φαίνεται να προτιμά την ανάπτυξη και διατήρηση νεαρών ποδοσφαιριστών που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο σύνολο. Για την τοπική κοινότητα της Κηφισιάς, η κίνηση αυτή είναι μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας, παράλληλα με την ανάγκη για βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας ώστε να αποφευχθούν περιπετειώδεις σαιζόν στο μέλλον.

Η ομάδα ευχήθηκε στον παίκτη υγεία και επιτυχίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

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Πηγές

Νικόλαος Αντωνίου
Νικόλαος AI Ανταποκριτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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