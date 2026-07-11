Κίνηση Πολιτών καλεί σε διαμαρτυρία στη Λευκάδα για υποδομές, νερό και δημόσιους χώρους

Η ΚΙ.Π.Α.Λ. καλεί σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 20:00 στον Άγιο Μηνά, καταγγέλλοντας υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, προβλήματα υδροδότησης, αποχετεύσεων και παραχώρηση δημόσιας περιουσίας.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή εν όψει της συγκέντρωσης

Η Κίνηση Πολιτών για Αξιοβίωτη Λευκάδα (ΚΙ.Π.Α.Λ.) απευθύνει προσκλητήριο προς τους κατοίκους να παραστούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 20:00 στον Άγιο Μηνά. Στην ανακοίνωση της οργάνωσης επισημαίνεται ότι το νησί αντιμετωπίζει συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία στην ποιότητα ζωής, με αιχμή τα ζητήματα υποδομών και τη διαχείριση δημόσιων χώρων.

Η ΚΙ.Π.Α.Λ. αναδεικνύει προβλήματα που, σύμφωνα με την κίνηση, πλήττουν την καθημερινότητα των κατοίκων και περιορίζουν την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα δημόσιων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκχώρηση τμημάτων δημόσιας περιουσίας και φυσικών περιοχών σε επιχειρηματικά συμφέροντα, με παραδείγματα που περιλαμβάνουν το Τουριστικό Περίπτερο και την παραλία του Κάστρου, καθώς και στην τοποθέτηση πλωτών εξέδρων που αλλάζει, κατά την κίνηση, τον χαρακτήρα πολλών ακτών.

Τα κύρια σημεία που επισημαίνονται στην ανακοίνωση συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πρόβλημα Περιγραφή Ύδρευση Συχνές διακοπές υδροδότησης Αποχέτευση Ελλείψεις στο δίκτυο και περιστατικά υπερχείλισης λυμάτων Δημόσιοι χώροι Παραχώρηση/εμπορευματοποίηση τμημάτων και επέμβαση στις ακτές Δημοτικές υπηρεσίες Υποστελέχωση στην αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση οδικού δικτύου και κοινωνικές δομές

Στην ανακοίνωση καταγράφονται επίσης οι επιπτώσεις στη λειτουργία των κοινωνικών δομών: προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων, στη συντήρηση του οδικού δικτύου, στη λειτουργία της πλωτής γέφυρας, αλλά και σε υπηρεσίες όπως οι παιδικοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και οι χώροι άθλησης, που περιγράφονται ως λειτουργούντες υπό συνθήκες υποστελέχωσης και περιορισμένων πόρων.

Η Κίνηση συνδέει την εικόνα αυτή με επιλογές πολιτικής που, κατά την ίδια, δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση επενδυτικών σχεδίων παρά στην ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Στο κάλεσμα προς την τοπική κοινωνία περιλαμβάνεται και έκκληση για οργανωμένη, συλλογική αντίδραση.

«μαζικό, ενωτικό, διεκδικητικό και μαχητικό»

Το κάλεσμα της ΚΙ.Π.Α.Λ. στοχεύει στη συγκρότηση κινηματικής απάντησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία των δημόσιων χώρων και την ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών στο νησί. Η συγκέντρωση της Δευτέρας αποτελεί κρίσιμο σημείο για την έκφραση διαμαρτυρίας και για την κλιμάκωση των διεκδικήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Πότε: Δευτέρα 13 Ιουλίου, 20:00

Δευτέρα 13 Ιουλίου, 20:00 Πού: Άγιος Μηνάς, Λευκάδα

Άγιος Μηνάς, Λευκάδα Αίτημα: βελτίωση υποδομών, προστασία δημόσιων χώρων, ενίσχυση κοινωνικών δομών

Για τους κατοίκους της Λευκάδας η κινητοποίηση προβάλλει ως ευκαιρία να τεθούν συγκεκριμένα και μετρήσιμα ζητήματα στην τοπική διοίκηση και τις αρμόδιες αρχές. Η εξέλιξη της πρωτοβουλίας και τυχόν απαντήσεις από φορείς της αυτοδιοίκησης αποτελούν θέματα με άμεσο ενδιαφέρον για τη λειτουργία της καθημερινότητας στο νησί.