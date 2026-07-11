Κρίσιμη κατάσταση 35χρονου μετά από νυχτερινό τροχαίο στη Σέρρες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα στην οδό Μπιζανίου: 35χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος και αναμένεται διακομιδή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών διενεργεί προανάκριση για τα αίτια.

Σοβαρό τροχαίο στη νυχτερινή ώρα στο κέντρο της πόλης

Στις 05:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στη Σέρρες, όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Μπιζανίου. Μετά την πρόσκρουση η μοτοσικλέτα ανετράπη και ο οδηγός χτύπησε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πληρώματα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και προχώρησαν σε διασωλήνωσή του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται ή έχει ήδη αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών. Μέχρι στιγμής οι ανακοινώσεις κάνουν λόγο για απροσδιόριστες συνθήκες που οδήγησαν στην έξοδο της μοτοσικλέτας και την πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για εμπλοκή άλλων οχημάτων ή ύπαρξη αλκοόλ/ουσιών.

Ώρα συμβάντος: 05:20 (ξημερώματα Σαββάτου)

05:20 (ξημερώματα Σαββάτου) Ηλικία τραυματία: 35 ετών

35 ετών Σημείο: οδός Μπιζανίου, πόλη Σερρών

οδός Μπιζανίου, πόλη Σερρών Αποτέλεσμα: πρόσκρουση σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ανατροπή μοτοσικλέτας, διασωλήνωση και νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση

πρόσκρουση σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ανατροπή μοτοσικλέτας, διασωλήνωση και νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση Έρευνα: προανάκριση από Τροχαία Σερρών

Ώρα Γεγονός 05:20 Τροχαίο: πρόσκρουση μοτοσικλέτας σε δύο σταθμευμένα οχήματα Λίγα λεπτά μετά Άφιξη ΕΚΑΒ και διακομιδή στο Νοσοκομείο Σερρών Μετά την εισαγωγή Διασωλήνωση λόγω κρίσιμης κατάστασης, σχεδιασμός διακομιδής στη Θεσσαλονίκη Εν συνεχεία Προανάκριση από Τροχαία Σερρών

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους στην περιοχή, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στα νυχτερινά ωράρια κυκλοφορίας αλλά και τη σημασία της σωστής στάθμευσης των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους. Οι οδηγοί δικύκλων παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε περίπτωση απώλειας ελέγχου ή πρόσκρουσης.

Η Τροχαία Σερρών εξετάζει μαρτυρίες και όποια διαθέσιμη οπτικοακουστική καταγραφή υπάρχει από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να διαλευκάνει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραυματία ή τα αποτελέσματα της προανάκρισης θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ό,τι αφορά την τοπική υγειονομική ανταπόκριση, το επεισόδιο καταδεικνύει την ανάγκη άμεσης συνεργασίας μεταξύ ΕΚΑΒ και νοσοκομειακών μονάδων για την ταχεία διακομιδή βαριά τραυματισμένων ασθενών όταν απαιτείται εξειδικευμένη φροντίδα σε μεγαλύτερες μονάδες της περιφέρειας.

Show Time CY — Ανταπόκριση από τις Σέρρες.