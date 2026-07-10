Σέρρες: Οικογένεια καταγγέλλει παράδοση λάθους σορού — ΕΔΕ στο νοσοκομείο

Οικογένεια στις Σέρρες διαπίστωσε ότι το πτώμα που της παρέδωσαν δεν ήταν του συγγενή της. Το Γενικό Νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ η υπόθεση διερευνάται από την Εισαγγελία και την Αστυνομία.

Σοκ και νομικές ενέργειες μετά την παράδοση λάθους σορού

Ένα περιστατικό που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία εκτυλίχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου συγγενείς ασθενή που απεβίωσε μετέβησαν για να παραλάβουν τη σωρό και διαπίστωσαν ότι το σώμα που τους παρουσίασαν δεν ήταν του δικού τους ανθρώπου. Το γεγονός οδήγησε σε μήνυση και στην κινητοποίηση των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου περιγράφεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των θανάτων και των παραλαβών, στοιχείο που έχει σημασία για τη νομική διερεύνηση και για τη διασταύρωση στοιχείων ταυτοποίησης.

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79. Οι συγγενείς του Ι.Μ. προσήλθαν, αναγνώρισαν και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.»

Από την πλευρά των συγγενών, η κόρη του αποβιώσαντος δήλωσε ότι αμέσως κατά την επιτόπια αναγνώριση αντιλήφθηκε πως ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της και ενημέρωσε την Αστυνομία. Κατόπιν κατατέθηκε μήνυση και ο νομικός τους εκπρόσωπος προτίθεται να ζητήσει από την Εισαγγελία άδεια για εκταφή σορού που ήδη έχει ταφεί σε νεκροταφείο της Ξάνθης, καθώς υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μπορεί να συνδέεται με το λάθος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με στόχο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ζητηθεί από τους συγγενείς του θανόντος από την Ξάνθη να επιστρέψουν για επανέλεγχο και νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τη διαδικασία ταυτοποίησης και διαχείρισης σορών στην τοπική μονάδα υγείας, καθώς και για τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται σε περιπτώσεις με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες — στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει και την ταφή. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε δικαστικές και διοικητικές ενέργειες.

Ηλικίες και ημερομηνίες : Οι δύο θάνατοι καταγράφονται στις 06/07/2026, με παραλαβές και ταφές στις 07 και 08/07/2026.

: Οι δύο θάνατοι καταγράφονται στις 06/07/2026, με παραλαβές και ταφές στις 07 και 08/07/2026. Δράσεις αρχών : Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το νοσοκομείο, μήνυση από συγγενείς, πιθανή αίτηση εκταφής από την Εισαγγελία.

: Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το νοσοκομείο, μήνυση από συγγενείς, πιθανή αίτηση εκταφής από την Εισαγγελία. Τοπικός αντίκτυπος: Απαιτείται σαφής ενημέρωση και βελτίωση πρωτοκόλλων για να αποφευχθούν παρόμοια λάθη.

Για τους κατοίκους των Σερρών, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερη διαχείριση εγγράφων και ταυτοποιήσεων στα νοσοκομεία, καθώς και για διαφάνεια στη συνεργασία μεταξύ διοίκησης, αστυνομίας και δικαστικών αρχών. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της ΕΔΕ και για τυχόν εισαγγελικές ενέργειες που θα ρίξουν φως στα αίτια του λάθους.