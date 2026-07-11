Κύμη: Παρουσίαση ποιητικής συλλογής και προβολή έργων στο Λαογραφικό Μουσείο

Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης διοργανώνει την παρουσίαση της νέας συλλογής του Β. Διακάκη, με αναφορές στην τοπική ιστορία, συμπληρωμένη από μουσική και προβολή ζωγραφικών έργων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τοπικό πολιτιστικό γεγονός στο θεατράκι του μουσείου

Την παραμονή Σαββάτου 11 Ιουλίου στις 21:00 ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης φιλοξενεί στο θεατράκι του Λαογραφικού Μουσείου παρουσίαση νέας ποιητικής συλλογής. Η εκδήλωση συνδυάζει ανάγνωση ποιημάτων με παραδοσιακά τραγούδια και οπτική στήριξη από προβολή ζωγραφικών έργων.< /p>

Η συλλογή του Βασίλη Διακάκη φέρει ως τίτλο:

«Παραδοσιακά τραγούδια και ποιήματα γραμμένα για την Κύμη»

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται εστιάζουν σε αφηγήσεις και μοτίβα που αναφέρονται στα τέλη του 19ου αιώνα και στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, εποχές σημαντικές για την τοπική μνήμη και τη λαϊκή παράδοση. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Βασίλης Διακάκης, ο Νίκος Μπανταγκιώνης και η Ρούλα Ανθίμου.

Πρόγραμμα και δομή της βραδιάς

Η εκδήλωση έχει χαρακτήρα πολυφωνικό: η ανάγνωση ποιημάτων θα διακοπεί από μελοποιημένα ή παραδοσιακά τραγούδια και θα πλαισιωθεί από οπτικές εικόνες (προβολή ζωγραφικών έργων του ίδιου του Διακάκη). Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει ελεύθερα την εκδήλωση.

Ανάγνωση επιλεγμένων ποιημάτων από τη συλλογή

επιλεγμένων ποιημάτων από τη συλλογή Μουσικό-παραδοσιακό μέρος με τραγούδια της περιοχής

μέρος με τραγούδια της περιοχής Προβολή ζωγραφικών έργων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Λαογραφικού Μουσείου τον Αύγουστο του 2025

Για τους κατοίκους της Κύμης η βραδιά έχει διπλό ενδιαφέρον: αφενός προβάλλει λογοτεχνικό υλικό με τοπικά θεματικά χαρακτηριστικά, αφετέρου επαναφέρει στο προσκήνιο οπτικοακουστικές πρακτικές (τραγούδι, ζωγραφική) που συνδέονται με τη συλλογική μνήμη της περιοχής.

Τοπικές επιπτώσεις και προσβασιμότητα

Η ελεύθερη είσοδος διευκολύνει την προσέλευση ευρύτερου κοινού, συμπεριλαμβανομένων ηλικιακά διακριτών ομάδων που διατηρούν δεσμούς με την τοπική παράδοση. Η χρήση του θεατρακίου του Λαογραφικού Μουσείου ενισχύει τη σύνδεση του περιεχομένου με τον χώρο όπου φυλάσσονται τεκμήρια της τοπικής ιστορίας.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία Είσοδος 11 Ιουλίου 21:00 Θεατράκι Λαογραφικού Μουσείου Κύμης Ελεύθερη

Η προβολή των ζωγραφικών έργων, όπως αναφέρεται, αφορά έργα που είχαν εκτεθεί τον Αύγουστο του 2025 στο ίδιο μουσείο. Η επιλογή αυτή ενισχύει την αίσθηση συνέχειας ανάμεσα σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να επανέλθει σε έργα που ενδεχομένως δεν είδε ολοκληρωμένα τότε.

Η παρουσίαση της συλλογής και οι μουσικές παρεμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνας για μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο προβολής της τοπικής παράδοσης, συνεργασιών με σχολεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς της Εύβοιας.