Μαρούσι: ο Αντώνης Κόνιαρης πρώτος μεταγραφικός «στόχος» με διετές συμβόλαιο

Ο διεθνής point guard Αντώνης Κόνιαρης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Μαρούσι. Στόχος της ομάδας να επιστρέψει ανταγωνιστική στη GBL, με έμφαση σε οργάνωση και άμυνα.

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για το τοπικό μπάσκετ

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την πρώτη του μεγάλη προσθήκη για τη νέα σεζόν, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Αντώνη Κόνιαρη, διεθνή πλέι μέικερ από την Κρήτη. Η κίνηση χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως στρατηγική, με στόχο την ανασύνταξη της ομάδας και την επάνοδο σε ανταγωνιστικό επίπεδο στη Greek Basketball League (GBL).

Ο 29χρονος γκαρντ αξιολογήθηκε ως το πρώτο «ηχηρό» μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε την εμπιστοσύνη του στην οργάνωση του συλλόγου και την προσωπική σχέση με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, που διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στο ρόστερ.

«Πλέον κυριαρχεί το κίνητρο που έχουμε όλοι να σταθούμε επάξια στην GBL»

Από τις τοποθετήσεις του προκύπτει ότι επιδιώκει να συνεισφέρει τόσο στην οργάνωση του παιχνιδιού όσο και στην άμυνα, αναλαμβάνοντας ρόλο που υπερβαίνει την καθαρά δημιουργική διάσταση της θέσης του. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο αναμένεται να συμπληρώσουν το ρόστερ τις επόμενες εβδομάδες.

Αναμένεται βελτίωση στην περιφερειακή άμυνα.

Προτεραιότητα η οργάνωση του παιχνιδιού και η ανταγωνιστικότητα εντός και εκτός έδρας.

Η συνεργασία με τον υπάρχοντα προπονητή επιταχύνει την προσαρμογή.

Η μεταγραφή αποκτά επιπλέον σημασία για το Μαρούσι, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισε η ομάδα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η έλευση ενός έμπειρου διεθνούς γκαρντ στοχεύει να δημιουργήσει σταθερότητα στην περιφέρεια και να βελτιώσει την απόδοση στα κρίσιμα σημεία των αγώνων.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Αντώνης Κόνιαρης Θέση Point guard Ηλικία 29 Διάρκεια συμβολαίου Διετές

Για τους κατοίκους του Μαρουσίου και τους φίλους της ομάδας, η μεταγραφή σηματοδοτεί την αρχή ενός σχεδιασμού που φιλοδοξεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στο κλειστό της πόλης και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η εξέλιξη των προσθηκών και η στελέχωση των θέσεων γύρω από τον νέο γκαρντ θα καθορίσουν το εύρος των προσδοκιών για την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα καλεί τον κόσμο να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις και τις πρώτες προπονήσεις, όπου θα γίνει σαφέστερο το αγωνιστικό πλάνο και οι ρόλοι του νέου αποκτήματος εντός του συνόλου.