Μαζικά ξεβράσματα νεκρών ψαριών στην παραλία Μουρτερής — τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Εκατοντάδες ψάρια βρέθηκαν νεκρά στην ακτή της Μουρτερής στα Κόσκινα Εύβοιας. Οι πρώτες ενδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας αποδίδουν το φαινόμενο σε ζημιά σε αλιευτικά δίχτυα από δελφίνι, όχι σε ρύπανση.

Σοκαριστικό θέαμα το πρωί στην παραλία

Το πρωί της Παρασκευής, λουόμενοι που επισκέφτηκαν την παραλία της Μουρτερής στην περιοχή των Κόσκινων αντίκρισαν μία ασυνήθιστη και ανησυχητική εικόνα: η ακτή και τα πρώτα νερά ήταν γεμάτα από εκατοντάδες νεκρά ψάρια. Οι παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να απομακρύνουν όσα μπορούσαν, αλλά ο όγκος ήταν τέτοιος που η πλήρης καθαριότητα ήταν ανέφικτη.

Αρχικές επιτόπιες μαρτυρίες περιέγραψαν το θέαμα ως πρωτόγνωρο για την περιοχή και προκάλεσαν έντονη συζήτηση μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών της ακτής.

Αιτία που προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ρεπορτάζ από πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας, δεν φαίνεται να συντρέχει περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το περιστατικό σχετίζεται με ζημιά σε διχτυα επαγγελματία αλιέα:

Ένα δελφίνι φέρεται να προκάλεσε ρήξη στα διχτυα όπου βρισκόταν μεγάλη ποσότητα ψαριών.

Μετά το σχίσιμο των διχτυών, τα ψάρια διασκορπίστηκαν και παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα.

Τα ρεύματα οδήγησαν τα ψάρια στην ακτή της Μουρτερής, όπου ξεβράστηκαν μαζικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην άμεση περισυλλογή των ψαριών, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα της παραλίας και να προληφθούν προβλήματα δημόσιας υγείας και οσμών.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές επιπτώσεις

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το γεγονός δημιουργεί άμεσα πρακτικά ζητήματα: την παραμονή δυσάρεστων οσμών, δυσκολία χρήσης της ακτής και ενδεχόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των λουόμενων. Για τους επαγγελματίες αλιείς, το συμβάν υπογραμμίζει τον κίνδυνο οικονομικής ζημίας όταν τα εργαλεία τους υποστούν ζημιά από θαλάσσιους οργανισμούς.

Συνοπτικά, τα σημεία δράσης που αναμένεται να ακολουθήσουν είναι:

Άμεση περισυλλογή και καθαρισμός της ακτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έλεγχος για τυχόν κινδύνους δημόσιας υγείας.

Επικοινωνία με τους τοπικούς αλιείς για εκτίμηση ζημιών στα εργαλεία τους.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία Πρωί Παρασκευής (10/07/2026) Τοποθεσία Παραλία Μουρτερής, Κόσκινα, Εύβοια Αριθμός Εκατοντάδες νεκρά ψάρια Προτεινόμενη αιτία Ρήξη αλιευτικών διχτυών μετά από παρέμβαση δελφινιού — όχι ρύπανση Επόμενα βήματα Περισυλλογή από αρμόδιες υπηρεσίες και έλεγχος δημόσιας υγείας

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ λιμενικών αρχών, περιφερειακών υπηρεσιών υγείας και της αλιευτικής κοινότητας, ώστε να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι άμεσες επιπτώσεις και να αποκατασταθεί η κανονική χρήση της παραλίας.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες καθαρισμού και να αποκατασταθεί η εικόνα και η ασφάλεια του σημείου.