Μαζικό ξεβράσμα νεκρών ψαριών στην παραλία Μουρτερή ανησυχεί κατοίκους της Εύβοιας

Χιλιάδες νεκρά ψάρια σκέπασαν τμήμα της ακτής στη Μουρτερή (Κόσκινα) στις 9 Ιουλίου· λουόμενοι προσπάθησαν να καθαρίσουν και οι αρχές αναμένουν διερεύνηση των αιτιών.

Σοκαριστικό θέαμα στη Μουρτερή — άγνωστα τα αίτια

Ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της 9 Ιουλίου 2026 στην παραλία Μουρτερή, στα Κόσκινα Εύβοιας, όπου χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν και κάλυψαν εκτεταμένα τμήματα της ακτογραμμής και της θαλάσσιας επιφάνειας. Η εικόνα προκάλεσε άμεση αναστάτωση στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής, ενώ η έντονη οσμή κατέστησε εμφανή τον κίνδυνο για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις παρακείμενες δραστηριότητες.

Οι παρευρισκόμενοι επιχειρούσαν να απομακρύνουν όσα περισσότερα μπορούσαν, όμως ο όγκος ήταν τόσο μεγάλος που η χειρονακτική απομάκρυνση ήταν ανεπαρκής. Το περιστατικό καταγράφηκε με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε τοπικά μέσα, οι οποίες δείχνουν συσσωρεύσεις ψαριών στην άμμο και στην επιφάνεια της θάλασσας.

«Είχαμε αυτό το δυσάρεστο θέαμα, γέμισε με νεκρά ψάρια η παραλία μας. Σαν λουόμενοι μαζέψαμε όσα μπορούσαμε αλλά βέβαια η ποσότητα ήταν τεράστια.»

Το περιστατικό έθεσε άμεσα σε συναγερμό τοπικούς φορείς και κατοίκους που ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα αίτια του μαζικού θανάτου των ψαριών. Οι προσανατολισμοί διερεύνησης περιλαμβάνουν την πιθανότητα μεμονωμένου περιστατικού (π.χ. απόρριψη από αλιευτικό σκάφος) αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας των υδάτων ή ρύπανση, που θα πρέπει να αξιολογηθούν από ειδικούς.

Πρακτικές επιπτώσεις για κατοίκους και λουόμενους

Το συμβάν έχει άμεσο αντίκτυπο σε τομείς τοπικού ενδιαφέροντος:

Υγεία και υγιεινή των ακτών: η παρουσία νεκρών ψαριών συνεπάγεται οσμές και πιθανή μικροβιακή επιβάρυνση.

Τουρισμός και τοπική οικονομία: η εικόνα και η δυσοσμία μπορούν να αποθαρρύνουν λουόμενους και επισκέπτες.

Αλιεία και βιοποικιλότητα: πρέπει να αξιολογηθεί αν έχει επηρεαστεί τοπικός ιχθυοπληθυσμός.

Ειδικά για τους κατοίκους των Κοσκινών και τη γύρω παράκτια κοινότητα, η ταχεία καθαριότητα και η έρευνα των αιτίων είναι προτεραιότητα. Οι αρχές αναμένεται να επιδώσουν οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων και την απομάκρυνση των νεκρών ψαριών, καθώς και για την τυχόν απαγόρευση κολύμβησης μέχρι να αξιολογηθεί ο κίνδυνος.

Ημερομηνία Τοποθεσία Κατάσταση 9 Ιουλίου 2026 Παραλία Μουρτερή, Κόσκινα, Εύβοια Χιλιάδες νεκρά ψάρια στην ακτή και στη θάλασσα — Αιτίες υπό διερεύνηση

Οι κάτοικοι καλούνται να επιδείξουν προσοχή σε περίπτωση επαφής με τα νεκρά ψάρια και να ακολουθούν τυχόν ανακοινώσεις από τις τοπικές αρχές ή το Λιμενικό. Η διερεύνηση των αιτίων θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της ακτής και για μέτρα πρόληψης παρόμοιων συμβάντων.

Η όποια περαιτέρω ενημέρωση αναμένεται να δώσει σαφέστερο πλαίσιο για την έκταση του φαινομένου και για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας.