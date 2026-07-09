Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι: φλόγες εισήλθαν σε αποθήκη logistics — μήνυμα 112 προς κατοίκους

Φωτιά ξέσπασε σε αύλειο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι και επεκτάθηκε σε κτήριο μεταφορών. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης με δυνάμεις από ξηρά και αέρα, ενώ το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Φωτιά σε βιομηχανική ζώνη της δυτικής Θεσσαλονίκης

Μαίνεται το απόγευμα της Πέμπτης πυρκαγιά στην περιοχή του Καλοχωρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε γειτονικό χωράφι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αύλειο χώρο επιχείρησης, όπου βρέθηκαν παλέτες και πλαστικά, πριν περάσει στο εσωτερικό της κτηριακής εγκατάστασης μεταφορικής εταιρείας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού με τουλάχιστον ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, για την υποστήριξη της επιχείρησης συνδράμει μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη με drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Το μήνυμα αυτό στάλθηκε στις 16:13 μέσω του αριθμού 112 στην ευρύτερη περιοχή, όπου οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Η ενεργοποίηση του 112 δείχνει ότι το περιστατικό έχει δυναμική επίδραση στην ποιότητα του αέρα και την τοπική ασφάλεια.

Το ανακριτικό κλιμάκιο που χειρίζεται υποθέσεις εμπρησμών της Πυροσβεστικής Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στο σημείο για να ερευνήσει τα αίτια. Σύμφωνα με δηλώσεις της δημάρχου του Δήμου Δέλτα, υπάρχει ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από εργασίες σε εξωτερικό χώρο γειτονικής επιχείρησης, παραμένει όμως υπό διερεύνηση.

Τοποθεσία: περιοχή στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Καπετάν Άγρα, ανάμεσα σε εργοστάσια.

περιοχή στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Καπετάν Άγρα, ανάμεσα σε εργοστάσια. Δυνάμεις στο έργο: 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 1+ ελικόπτερο, μηχάνημα έργου Δήμου Δέλτα, υδροφόρες Περιφέρειας.

23 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 1+ ελικόπτερο, μηχάνημα έργου Δήμου Δέλτα, υδροφόρες Περιφέρειας. Παρακολούθηση: drone με οπτική και θερμική κάμερα από ΕΣΚΕΔΙΚ.

Για τους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης και ειδικά του Δήμου Δέλτα τα άμεσα ζητήματα είναι η ποιότητα του αέρα λόγω αιωρούμενων υλικών από καύσιμα πλαστικά και παλέτες, η πιθανή διαταραχή των εργασιών στις γύρω επιχειρήσεις και οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή. Οι αρχές συστήνουν να περιοριστεί η άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούνται οι οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Η εξέλιξη της φωτιάς παρακολουθείται από τις επίσημες υπηρεσίες και η ενημέρωση προς το κοινό αναμένεται να συνεχιστεί. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση της φωτιάς ή νέες εντολές προς τους πολίτες θα κοινοποιηθούν από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Παράμετρος Αριθμός/Κατάσταση Πυροσβέστες 23 Οχήματα 9 Ελικόπτερα/Εναέρια μέσα 1+ Συμβολή οδών Φιλίππου με Καπετάν Άγρα

Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η αυξημένη προσοχή είναι απαραίτητη, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη με υλικά που παράγουν πυκνούς καπνούς.