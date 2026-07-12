Μεγάλο εγχείρημα στο κέντρο της Λάρισας: μικρό ξενοδοχείο και lounge café απέναντι από το μνημείο

Ο χώρος όπου στεγάζονταν η παλιά «Passerella» αναμορφώνεται σε boutique ξενοδοχείο με 5–6 δωμάτια και ξεχωριστό café στο ισόγειο, σε μια κίνηση επιχειρηματιών της πόλης που στοχεύει στην αναζωογόνηση της κεντρικής πλατείας.

Νέο επενδυτικό εγχείρημα στο ιστορικό κομμάτι της πόλης

Σημαντική επιχειρηματική παρέμβαση πραγματοποιείται σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Λάρισας, ακριβώς απέναντι από το μεγάλο μνημείο, στον χώρο όπου λειτουργούσε για πολλά χρόνια η καφετέρια «Passerella». Ομάδα τοπικών επιχειρηματιών με εμπειρία στην εστίαση έχει ξεκινήσει την ανακαίνιση του κτιρίου με στόχο τη δημιουργία ενός μικρού ξενοδοχείου συνδεδεμένου με ένα πρωτότυπο café στο ισόγειο.

Το έργο προβλέπει μετατροπή του ανώτερου ορόφου σε περίπου 5-6 δωμάτια με ιδιαίτερη διακόσμηση, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα ιστορικό χώρο. Στο ισόγειο θα λειτουργήσει ένα café που, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους, θα ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα τόσο στην αισθητική όσο και στην προσέγγιση της μουσικής και της εξυπηρέτησης, δημιουργώντας έναν lounge χώρο για πιο εκλεπτυσμένα γούστα.

Η νέα δομή θα έχει επίσης ξεχωριστή είσοδο για τη μικρή ρεσεψιόν, διαχωρίζοντας τη λειτουργία των δωματίων από τον χώρο του καφέ. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για έναν επαγγελματικό, αλλά και προσεγμένο τρόπο λειτουργίας, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις φιλοξενίας.

Τοποθεσία: Κέντρο Λάρισας, απέναντι από το μεγάλο μνημείο.

Κέντρο Λάρισας, απέναντι από το μεγάλο μνημείο. Χρήση κτιρίου: Μικρό ξενοδοχείο (5–6 δωμάτια) + café στο ισόγειο.

Μικρό ξενοδοχείο (5–6 δωμάτια) + café στο ισόγειο. Στόχος: Αναβάθμιση της εμπειρίας στον δημόσιο χώρο και ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο μικρών αστικών επενδύσεων που στοχεύουν στην αναζωογόνηση του κέντρου και στην αύξηση της ελκυστικότητας για επισκέπτες και κατοίκους. Σε μια πόλη όπου ο δημόσιος χώρος και τα ιστορικά μνημεία παίζουν κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη, από αυξημένη κίνηση στη λιανική μέχρι νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Αριθμός δωματίων 5-6 Κύριες λειτουργίες Ξενοδοχείο, café, μικρή ρεσεψιόν Σχεδιασμός Διακόσμηση εναρμονισμένη με το ιστορικό περιβάλλον

Για τους κατοίκους της Λάρισας, το έργο σημαίνει πιθανή αναβάθμιση της ποιότητας των κεντρικών υπηρεσιών καφέ και φιλοξενίας και αναμένεται να επιδράσει στην προσέλκυση επισκεπτών στο ιστορικό κέντρο. Ταυτόχρονα, θα χρειαστεί προσοχή στη διαχείριση του θορύβου και της κίνησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνύπαρξη των νέων δραστηριοτήτων με τη γειτονική κατοίκηση και τη δημόσια χρήση.

Η πορεία της ανακαίνισης και η ακριβής ημερομηνία των αποκαλυπτηρίων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Το εγχείρημα παρακολουθείται από επαγγελματίες του χώρου και πολίτες, καθώς αφορά την εικόνα ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.