Μεγάλο συμβάν στην Εγνατία: νταλίκα κάηκε στο ρεύμα προς Ίασμος, κλειστό τμήμα δρόμου

Νταλίκα που μετέφερε είδη supermarket τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις <strong>05:00</strong> στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα από Ξάνθη προς <strong>Ίασμο</strong>. Ο οδηγός σώθηκε, αλλά το τμήμα παραμένει κλειστό και γίνονται εργασίες καθαρισμού.

Σοβαρό τροχαίο και πυρκαγιά στην Εγνατία Οδό

Σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 05:00, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ξάνθη προς Ίασμο, όταν βαρύ όχημα φορτωμένο με καταναλωτικά είδη εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο προστατευτικό στηθαίο και ανετράπη. Το φορτηγό τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες και τόσο το όχημα όσο και το φορτίο καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, μετέβησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ γίνονται παρεμβάσεις με σκαπτικά μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από τα καμένα εμπορεύματα.

«Ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε μόνος του την τελευταία στιγμή»

Ο οδηγός οδηγήθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου. Η γρήγορη αντίδραση του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η καμπίνα γέμισε φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το φορτίο αποτελούνταν από είδη πρώτης ανάγκης για αλυσίδα supermarket — όπως βρεφικές πάνες, απορρυπαντικά, χαρτικά και τροφές ζώων — που, λόγω της εύφλεκτης και πλαστικής φύσης τους, συνετέλεσαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Τόνοι εμπορευμάτων καταστράφηκαν και διασκορπίστηκαν σε μεγάλο μήκος του οδοστρώματος, ενώ αρκετά υλικά έλιωσαν στην άσφαλτο.

Τοπική επίπτωση: προσωρινό κλείσιμο του ρεύματος Ξάνθη → Ίασμο, με εκτροπή της κυκλοφορίας.

προσωρινό κλείσιμο του ρεύματος Ξάνθη → Ίασμο, με εκτροπή της κυκλοφορίας. Υγεία-ασφάλεια: ο οδηγός έλαβε ιατρική φροντίδα και είναι εκτός κινδύνου.

ο οδηγός έλαβε ιατρική φροντίδα και είναι εκτός κινδύνου. Διαδικαστικά: σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκτροπής.

Οι αρχές έχουν οργανώσει εκτροπή της κυκλοφορίας και παρακαλούν τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Λόγω του καθαρισμού όπου απαιτείται και η χρήση βαρέων μηχανημάτων, αναμένονται καθυστερήσεις και τοπικές ταλαιπωρίες μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα συμβάντος 05:00 Κατεύθυνση Ξάνθη → Ίασμο Πυροσβεστικές δυνάμεις 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα Είδος φορτίου Καταναλωτικά είδη supermarket

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που φέρουν τα βαριά φορτία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και την ανάγκη στησίματος εναλλακτικών σχεδίων μετακίνησης σε περιόδους έκτακτων συμβάντων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις ενέργειες για τον πλήρη καθαρισμό και την επαναφορά της κυκλοφορίας με ασφάλεια.